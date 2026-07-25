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جيش الطيران ينفذ 55 تدخلا من 22 الي 24 جويلية دعما لجهود إخماد الحرائق

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 07:18 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جويلية 2026، في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق .

وأنجزت طائرة النقل العسكرية "C130 " ، 24 دورة إطفاء، فيما نفذت المروحية "UH-60M" ، 31 دورة إطفاء،وفق بلاغ اصدرته يوم الجمعة وزارة الدفاع الوطني.


وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيقرو من ولاية باجة، وساقية سيدي يوسف، وجبل الطويلة، ومنطقة تكرونة، ودوار السوايعية، ودشرة نبر بولاية الكاف.


وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتدخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها.

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