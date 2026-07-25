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Babnet   Latest update 07:42 Tunis

استثنائيا اليوم السبت حصة عمل بجميع مكاتب البريد

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 07:04 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تؤمن مكاتب البريد التونسي،استثنائيا،اليوم السبت 25 جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية، حصة عمل لتمكين المواطنين، وخاصة أصحاب جرايات التقاعد، من سحب جراياتهم.

وجاء في بلاغ صادر عن البريد،الجمعة، ان حصة عمل تلك المكاتب البريد ستكون من الساعة التاسعة صباحا (9.00) الى منتصف النهار و 15 دقيقة.


ويأتي هذا القرار تأكيدًا لالتزام البريد التونسي بضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف.


ويبلغ عدد مكاتب البريد في تونس 1054 مكتبا تدير اكثر من 2،127 مليون حساب بريدي جار بالاضافة الى اكثر من 20 مليون حوالة الكترونية، وفق معطيات منشورة على الموقع الرسمي لهذه المؤسسة العمومية.
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