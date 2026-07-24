الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونس للطرقات السيارة تنطلقان في تنفيذ اتفاقية الشراكة في مجال الانتقال الطاقي

أطلع كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة،خلال زيارة ميدانية إلى محطة وادي الزرقة بولاية باجة، اليوم الجمعة، على الموقع المقترح لإنجاز أول مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لفائدة الشركة.وتندرج الزيارة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونس للطرقات السيارة يوم 13 جويلية 2026.وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة،نافع البكاري أن هذه الزيارة تمثل الانطلاقة الفعلية لتنفيذ الاتفاقية.وأشار إلى أن التعاون بين المؤسستين لم يقتصر على مشاريع إنتاج الكهرباء، بل شمل منذ توقيع الاتفاقية إطلاق عدد من المبادرات العملية، من بينها حملات تحسيس وتوعية على امتداد شبكة الطرقات السيارة، عبر الرسائل المعروضة على اللوحات الإلكترونية، بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والتعريف بأهمية الطاقات المتجددة.وأضاف أن الوكالة تواصل مرافقة شركة تونس للطرقات السيارة من خلال توفير الإحاطة الفنية والدعم المالي عبر صندوق الانتقال الطاقي، بما يساهم في تنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، إلى جانب مواكبة مشاريع التنقل الكهربائي وتطوير البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية.من جانبه، أوضح الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة أحمد عز الدين أن البرنامج المشترك يشمل إنجاز محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في عدد من مواقع الشركة، إلى جانب تعميم استعمال التجهيزات المقتصدة للطاقة، واعتماد أنظمة ذكية للتحكم في الاستهلاك، وتطوير التنوير العمومي باستعمال التكنولوجيات الحديثة.وأضاف أن المشروع المزمع إنجازه بمحطة وادي الزرقة، على مساحة تتراوح بين خمسة وستة هكتارات، سيكون أولى المشاريع التي ستعتمدها الشركة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بهدف تغطية جزء هام من احتياجاتها الطاقية، على أن يتم لاحقاً تعميم هذه التجربة على مواقع أخرى بمختلف جهات البلاد.وشدد المسؤولان على أهمية تطوير شبكة وطنية لمحطات شحن السيارات الكهربائية على امتداد الطرقات السيارة، بما يوفر لمستعملي هذا الصنف من السيارات خدمات شحن آمنة ومتواصلة، ويشجع على الإقبال على التنقل الكهربائي باعتباره أحد الحلول الفاعلة للحد من استهلاك الطاقة والتقليص من الانبعاثات الكربونية.ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز الانتقال الطاقي داخل شركة تونس للطرقات السيارة، من خلال تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، والرفع من مساهمة الشركة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.وتندرج هذه المبادرات في إطار تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الرامية إلى إرساء منظومة متكاملة للتحكم في الطاقة داخل شركة تونس للطرقات السيارة، تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة.كما تتنزل في إطار اعتماد منظومة التصرف في الطاقة وفق المواصفة الدولية ISO 50001، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة في مجال التكوين والتوعية والاتصال، بما يجعل الشركة نموذجاً وطنياً في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.