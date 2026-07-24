استهداف جديد لسفينة سعودية في البحر الأحمر
أعلنت الهيئة العامة السعودية للنقل، الجمعة، تعرض السفينة السعودية NCC MASA للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في أحدث هجوم يستهدف السفن التجارية في المنطقة.
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن الهجوم أسفر عن إصابة طفيفة في بدن السفينة، إلا أنها واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة جميع أفراد طاقمها.
وأكد المصدر أن تكرار استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل أمن الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من تعرض السفينة ENCELIA التابعة لشركة سعودية لهجوم في البحر الأحمر، تسبب في اندلاع حريق بمقدمتها، فيما أكدت السلطات السعودية سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.
وتتزامن هذه التطورات مع إعلان جماعة الحوثي، مطلع الأسبوع الجاري، فرض حظر على الملاحة البحرية للسفن السعودية، معتبرة ذلك ردًا على ما تصفه بـ"الحصار" المفروض على اليمن.
كما أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، تنفيذ هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين، هما ENCELIA وLAYLA، باستخدام صواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة، مؤكدًا استمرار العمليات البحرية ضد السفن السعودية، في حين لم يصدر تعليق سعودي يؤكد هذه الرواية.
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن الهجوم أسفر عن إصابة طفيفة في بدن السفينة، إلا أنها واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة جميع أفراد طاقمها.
وأكد المصدر أن تكرار استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل أمن الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من تعرض السفينة ENCELIA التابعة لشركة سعودية لهجوم في البحر الأحمر، تسبب في اندلاع حريق بمقدمتها، فيما أكدت السلطات السعودية سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.
وتتزامن هذه التطورات مع إعلان جماعة الحوثي، مطلع الأسبوع الجاري، فرض حظر على الملاحة البحرية للسفن السعودية، معتبرة ذلك ردًا على ما تصفه بـ"الحصار" المفروض على اليمن.
كما أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، تنفيذ هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين، هما ENCELIA وLAYLA، باستخدام صواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة، مؤكدًا استمرار العمليات البحرية ضد السفن السعودية، في حين لم يصدر تعليق سعودي يؤكد هذه الرواية.
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