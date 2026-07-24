استهداف جديد لسفينة سعودية في البحر الأحمر

أعلنت، الجمعة، تعرض السفينة السعوديةللاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في أحدث هجوم يستهدف السفن التجارية في المنطقة.وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن الهجوم أسفر عن، إلا أنها واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة جميع أفراد طاقمها.وأكد المصدر أن تكرار استهداف السفن التجارية يمثلالتي تكفل أمن الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها.ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من تعرض السفينةالتابعة لشركة سعودية لهجوم في البحر الأحمر، تسبب في اندلاع حريق بمقدمتها، فيما أكدت السلطات السعودية سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.وتتزامن هذه التطورات مع إعلان، مطلع الأسبوع الجاري، فرض حظر على الملاحة البحرية للسفن السعودية، معتبرة ذلك ردًا على ما تصفه بـ"الحصار" المفروض على اليمن.كما أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة،، تنفيذ هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين، هما، باستخدام صواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة، مؤكدًا استمرار العمليات البحرية ضد السفن السعودية، في حين لم يصدر تعليق سعودي يؤكد هذه الرواية.