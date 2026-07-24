JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:16 Tunis

استهداف جديد لسفينة سعودية في البحر الأحمر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a63c882cb2a56.38829550_fqmnoghepjkil.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 21:17 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلنت الهيئة العامة السعودية للنقل، الجمعة، تعرض السفينة السعودية NCC MASA للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في أحدث هجوم يستهدف السفن التجارية في المنطقة.

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن الهجوم أسفر عن إصابة طفيفة في بدن السفينة، إلا أنها واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة جميع أفراد طاقمها.


وأكد المصدر أن تكرار استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل أمن الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها.


ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من تعرض السفينة ENCELIA التابعة لشركة سعودية لهجوم في البحر الأحمر، تسبب في اندلاع حريق بمقدمتها، فيما أكدت السلطات السعودية سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان جماعة الحوثي، مطلع الأسبوع الجاري، فرض حظر على الملاحة البحرية للسفن السعودية، معتبرة ذلك ردًا على ما تصفه بـ"الحصار" المفروض على اليمن.

كما أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، تنفيذ هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين، هما ENCELIA وLAYLA، باستخدام صواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة، مؤكدًا استمرار العمليات البحرية ضد السفن السعودية، في حين لم يصدر تعليق سعودي يؤكد هذه الرواية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333459

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 جويلية 2026 | 9 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:35
16:16
12:33
05:19
03:34
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet38°
28° Babnet
الــرياح:
1.45 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-28
42°-26
44°-28
34°-26
33°-24
  • Avoirs en devises 23326,7
  • (24/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36848 DT
  • (24/07)
  • 1 $ = 2,95541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/07)     1213,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/07)   29495 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio