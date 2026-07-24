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وزيرالدفاع الوطني يتحادث هاتفيا مع مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 21:05 قراءة: 1 د, 25 ث
      
مثّل التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تدعيمه وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة التونسية – الأمريكية التي ستنعقد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، محور المحادثة الهاتفية التي جرت ظهر يوم الجمعة، بين وزير الدفاع الوطنـي خالد السهيلي ومساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية دانيال زيمرمان.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها ، بأن الوزير نوه خلال هذه المكالمة بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمستواها المتميّز وبأهمية برنامج التعاون العسكري بين الجانبين، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لهذه الشراكة الاستراتيجية المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين والمنفعة المشتركة.


وتطرق إلى ما يحدو الجانب التونسي من ثقة بأهمية الدورة المقبلة للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية، باعتبار ما ستمثله من فرصة قيّمة لتقييم مسيرة التعاون العسكري الثنائي وتحديد أولوياته للمرحلة القادمة بما سيعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويرتقي بها إلى مستوى نوعي ومتميّز.


وعبر بالمناسبة، عن تطلع تونس لتطوير هذه الشراكة واستكشاف آفاق جديدة لها من خلال تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة، وتوسيع برامج التعليم والتدريب العسكري، إضافة إلى تطوير التعاون في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتوسيع التعاون في الأمن البحري ومراقبة الحدود، مؤكدا الاهتمام الذي توليه تونس لمجال نقل التكنولوجيا والمعرفة.

وأكّد وزير الدفاع الوطني على أهمية دور تونس لا كموقع استراتيجي فقط، بل كعامل استقرار وأمن بالمتوسط وقطبا إقليميا للتدريب والتكوين ومنصة لتصدير السلم والأمن بالمنطقة في ظلّ مشهد جيوسياسي يتّسم بالتعقيد وعدم الاستقرار وتنامي التحديات الأمنية.

من جهته، ثمّن مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية متانة العلاقات التاريخية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين، مؤكدا التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين وتوسيع مجالاته، معربا عن أمله في نجاح أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.
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