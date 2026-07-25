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دعوة المؤسسات المتوجة في المناظرة التونسية للمنتجات المحلية 2025 للمشاركة في "سيال باريس 2026"

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 08:55 قراءة: 1 د, 1 ث
      
دعت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المؤسسات المتحصلة على ميداليات خلال الدورة الخامسة لسنة 2025 من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية إلى الترشح للمشاركة في معرض "سيال باريس 2026"، المزمع تنظيمه من 17 إلى 21 أكتوبر 2026 بمركز "باريس نور فيلبانت" بباريس.

وأفادت الوكالة، في بلاغ صادر عنها الجمعة، أنه سيتم اختيار أربع مؤسسات من بين المؤسسات المتوجة لتمكينها من المشاركة لأول مرة في معرض "سيال باريس 2026"، وذلك ضمن الجناح الجماعي "NewComer" التابع للجناح الوطني التونسي، بمعلوم مشاركة تفاضلي قدره 4500 دينار لكل مؤسسة.

ودعت الوكالة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة الترشح قبل يوم 4 أوت 2026 على الساعة منتصف الليل.
وستنتفع المؤسسات التي سيتم اختيارها بمرافقة يوفرها البرنامج السويسري لدعم الواردات طوال فترة مشاركتها في المعرض، وتشمل الإعداد المسبق للتظاهرة والمرافقة أثناء فعالياتها بالإضافة إلى المتابعة بعد اختتامها.
وتهدف هذه المشاركة إلى تمكين المؤسسات المتوجة من تثمين منتوجاتها الحاصلة على جوائز ودعم حضورها في الأسواق الدولية، فضلا عن التواصل مع مشترين ومستوردين وموزعين من مختلف أنحاء العالم.

وتندرج هذه المبادرة، التي تنظمها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات وبدعم من البرنامج السويسري لدعم الواردات في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل نفاذ المؤسسات التونسية إلى الأسواق الدولية والترويج للمنتجات المحلية التونسية في الخارج، بحسب نص البلاغ.
 
 
 
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