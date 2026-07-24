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مستقبل المرسى: المهاجم نور ماني يعزز الصفوف

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 21:22 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن مستقبل المرسى اليوم الجمعة انتداب اللاعب نور ماني بعقد يمتد لموسمين.
ويشغل نور ماني  صاحب الـ 24 سنة خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة أمل حمام سوسة.
وكان مستقبل المرسى عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بأكثر من لاعب على غرار متوسط الميدان  كوني خلفة قادما من الترجيجي الجرجيسي بعقد يمتد لموسمين، والمدافع عامر العمراني قادما من نادي الصباح الليبي بعقد لمدة موسمين، والمدافع الايفواري ليهي أوريل لمدة 3 سنوات قادما من نادي أفريكا سبور ، والمدافع فارس المسكيني لمدة موسمين قادما من نجم المتلوي.
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