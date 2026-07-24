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تدشين محطة شحن بالطاقة الشمسية وتسليم محركات كهربائية لبحارة الصيد الحرفي بأجيم جربة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 20:44 قراءة: 1 د, 47 ث
      
دشّن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بتونس محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية، اليوم الجمعة.

كما تم في نفس الاطار تسليم عدد من المحركات البحرية الكهربائية لفائدة بحارة بميناء الصيد البحري بأجيم في جزيرة جربة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة.


وأفاد الصندوق وسفارة المملكة المتحدة بتونس، في بلاغ صحفي مشترك، أن هذا المشروع يندرج ضمن مبادرة "إزالة الكربون من الصيد البحري الحرفي في تونس: تعزيز الطاقة النظيفة من أجل مجتمعات ساحلية مستدامة"، التي ينفذها الصندوق بتمويل من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بهدف دعم الانتقال الطاقي في قطاع الصيد البحري الحرفي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.


ويُنفذ المشروع بالشراكة الفنية مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فيما تولت الشركة التونسية لمعدات الصيد البحري توفير المحركات الكهربائية وتركيبها والمساهمة في الجوانب التقنية للمشروع.

ويأتي تدشين محطة الشحن وتسليم المحركات الكهربائية إثر نجاح أول تجربة ميدانية للإبحار بقارب صيد حرفي يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المستمدة من الطاقة الشمسية، والتي انتظمت يوم 29 جوان الماضي بمنطقة أجيم، ومثّلت أول تجربة من نوعها في تونس ومن بين أوائل المبادرات المماثلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعد أن أثبتت الجدوى التقنية والعملية لهذا النموذج، وفق نص البلاغ.

ويمثل هذا الإنجاز، بحسب المصدر ذاته، انتقال المشروع من مرحلة الاختبار والتجريب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتكنولوجيا النظيفة من قبل البحارة. ويهدف المشروع أيضا إلى الحد من الاعتماد على المحروقات التقليدية وتقليص الانبعاثات الكربونية وخفض الكلفة التشغيلية بالنسبة إلى البحارة الحرفيين والحد من التلوث البحري والضوضائي الناتج عن المحركات التقليدية، فضلا عن دعم الأمن الطاقي للمجتمعات الساحلية وتوفير نموذج قابل للتعميم في مختلف المناطق الساحلية التونسية وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط.

ويستمر المشروع، الذي يمتد على مدى سنة، في اختبار الجدوى التقنية والاقتصادية لأنظمة الدفع الكهربائية المعتمدة على الطاقة الشمسية في قطاع الصيد البحري الحرفي، من خلال تجهيز عدد من قوارب الصيد بمحركات كهربائية وإقامة محطات شحن تعمل بالطاقة الشمسية ودعم قدرات البحارة والمؤسسات الوطنية وكذلك صياغة توصيات لدعم السياسات الوطنية الرامية إلى إزالة الكربون من القطاع.

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