وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان الممثل الرزقي العوني

نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنّان الممثل الرزڨي العوني،الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الجمعة 24 جويلية 2026.وقد شارك الراحل في عدد هامّ من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا جماهيريًا ملحوظا من بينها “شوفلي حل” و“عند عزيز” و“الحصاد” و“حياة وأماني” و''قمرة سيدي محروس'' وغيرها من الأعمال، و"هو ما صنع ألفة بينه وبين جمهوره من متابعي الدراما التونسية".كما كانت للفقيد مشاركات في أعمال عربيّة مثل “ممالك النار”، إلى جانب تسجيله لحضور مهمّ في عدد من الإنتاجات الإذاعية من بينها “خالتي نسرية”، فضلا عن خوضه لتجربة الإخراج الإذاعي، مساهما بذلك في إثراء المشهد السّمعي البصري التّونسي.وتقدمت الوزارة بأحرّ عبارات التعزية إلى عائلة الفقيد الرزڨي العوني وإلى كافّة الأسرة الثقافية والفنية في تونس.