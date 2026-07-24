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استمرار عمليات إخماد حريقين بالكاف بدعم جوي وتعزيزات ميدانية والحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 20:28 قراءة: 1 د, 15 ث
      
تستمر مساء يوم الجمعة التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل الطويلة من معتمدية نبر، والثاني بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، وفق ما أفاد به المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية.

وأوضح المشري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطائين النباتي والغابي، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية، مدعومة بنحو 22 شاحنة إطفاء، تواصل جهودها لإخمادهما.


وأضاف أنه تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات تابعة لعدد من الوزارات والجماعات المحلية، في حين تؤمن وزارة الدفاع الوطني دعما جويا عبر تسخير طائراتها للمساهمة في عمليات الإخماد.


وذكر أن حريق جبل الطويلة اندلع يوم 22 جويلية الجاري، في حين شب حريق جبل تكرونة يوم 20 جويلية، لافتا إلى أن 92 حريقا اندلعوا بالغابات في مناطق مختلفة من البلاد منذ 11 جويلية الجاري، وتمت السيطرة عليها جميعا باستثناء الحريقين المذكورين.

كما أفاد بأنه تم تعزيز وسائل التدخل بولاية الكاف بشاحنات إطفاء تم استقدامها من ولايات أخرى، دعما للمجهودات المبذولة للسيطرة على النيران.

وكشف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقات لتحديد أسباب هذه الحرائق، التي تزامن اندلاعها مع موجة حر شديدة وهبوب رياح الشهيلي بعدد من مناطق الجمهورية.

ودعا المقدم خليل المشري المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية والإبلاغ الفوري عن أي حريق يتم التفطن إليه، بما يسهم في الحد من انتشار النيران وحماية الثروة الغابية.

ويشار إلى أنه في إطار التعاون الدولي تقوم طائرة إطفاء من نوع "كانادار" تابعة للحماية المدنية الإيطالية بالمساعدة على إخماد الحريقين ، وفق مصدر مطلع من السفارة الايطالية بتونس.
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