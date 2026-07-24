النادي الصفاقسي يتعاقد مع الحارس عبد السلام الحلاوي لمدة موسم واحد

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أعلن النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الجمعة عن تعزيز فريق الأكابر لكرة القدم بالتعاقد مع حارس المرمى عبد السلام الحلاوي لمدة موسم واحد.

وتقمص عبد السلام الحلاوي صاحب الـ 37 عاما أزياء أكثر من فريق في على غرار نجم المتلوي وهلال الشابة والأولمبي الباجي والاتحاد المنستيري كما كانت له تجربة احترافية في السعودية مع نادي أحد.