بطولة افريقيا للكرة الطائرة صغريات تحت 18 سنة: فوز المنتخب التونسي على نظيره الكاميروني 3 - 0

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للصغريات اليوم الجمعة على نظيره الكاميروني بنتيجة ثلاثة أشوط دون رد لحساب الجولة الثالثة من منافسات بطولة افريقيا تحت 18 سنة التي تستضيفها مدينة الاسكندرية المصرية الى غاية 29 جويلية الجاري.وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء بواقع 25-13 و25-11 و25-13 .وكان المنتخب التونسي فاز في الجولة الأولى والثانية تواليا على المنتخب السينغالي بنتيجة 3 - 0 تفاصيلها 25-14 و25-18 و25-10 والمنتخب الجزائري بنتيجة 3-0 تفاصيلها 25-19 و25-11 و25-23.يذكر أن المسابقة تقام في مرحلة أولى على شكل بطولة من مجموعة واحدة تضم منتخبات تونس والجزائر والسينغال والمغرب والكاميرون ومصر على أن يتأهل الرباعي المتصدر إلى المربع الذهبي.ويجمع الدور نصف النهائي الاول المتصدر بصاحب المركز الرابع، في حين يتبارى في الدور نصف النهائي الثاني صاحب المرتبة الثانية مع المتحصل على المرتبة الثالثة، ليصعد الثنائي الفائز إلى الدور النهائي.