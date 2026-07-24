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الترجي الرياضي يغلق ملف تجديد عقد البلايلي بصفة نهائية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 18:41 قراءة: 1 د, 57 ث
      
قرر الترجي الرياضي التونسي غلق ملف تجديد عقد اللاعب الجزائري يوسف البلايلي بصفة نهائية وذلك بعد استنفاد جميع مراحل التفاوض وانقضاء كافة الاجال التي تم الاتفاق عليها بين مختلف الاطراف.

وذكرت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي عبر صفحتها الرسمية اليوم الجمعة بأنه تم، بتاريخ 5 جوان 2026، الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمدي المدب ونائب الرئيس شكري الواعر واللاعب محمد يوسف البلايلي، يقضي بتجديد عقده لمدة سنتين إضافيتين، في إطار حرص النادي على المحافظة على ركائز الفريق وضمان استقراره الفني.


واشارت الى انه منذ ذلك التاريخ تمسكت الهيئة المديرة بهذا الاتفاق، انطلاقًا من قناعتها بالقيمة الفنية للاعب، ورغبتها في الحفاظ على أحد ركائز الفريق إضافة إلى أهمية المحافظة على أحد الأماكن العشرة المتاحة في قائمة الانتدابات، بما يضمن حسن التخطيط للموسم الرياضي الجديد ويمنح الإطار الفني أفضل الخيارات الممكنة.
وبينت انها أوفت بجميع تعهداتها والتزاماتها الاخلاقية تجاه اللاعب، وعملت على تذليل مختلف الجوانب المالية والإدارية والقانونية، كما قدمت له عرضًا ماليًا محترمًا يعكس مكانته داخل النادي، مع المحافظة على مستوى أجره السابق دون أي تخفيض إضافة الى خلاص مستحقاته السابقة ، في تجسيد واضح لثقتها في إمكاناته الفنية ورغبتها الصادقة في استمراره ضمن صفوف الفريق.


كما وضعت على ذمة اللاعب جميع الوثائق والمعطيات التي يملكها النادي، بما من شأنه دعم ملفه أمام المحكمة الرياضية الدولية، في ما يتعلق بالعقوبة المسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحددت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي، في أكثر من مناسبة، مواعيد مفتوحة على ذمة اللاعب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من مدى جاهزيته لخوض المباريات، إضافة إلى استكمال إجراءات إمضاء عقد التجديد،

وبعد تجاوز الخلافات التي طرأت خلال مسار المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بإتمام إجراءات تجديد العقد يوم الثلاثاء 21 جويلية الجاري، إلا أن اللاعب لم يحضر في الموعد المتفق عليه.
على اثر ذلك تمٌ في ما بعد الاتفاق مجددًا على تحديد يوم الخميس 23 جويلية كآخر أجل نهائي لإجراء الفحوصات الطبية وإمضاء عقد التجديد لمدة سنتين إضافيتين. غير أن هذا الموعد انقضى بدوره دون حضور اللاعب ووكيل أعماله ودون استكمال إجراءات التعاقد.
واوضحت انه بناءً على ما سبق، وبعد أن أوفت الهيئة بجميع التزاماتها وتعهداتها الأخلاقية والرياضية والمالية والإدارية والقانونية تجاه اللاعب، فقد تقرر غلق ملف تجديد عقد محمد يوسف البلايلي بصفة نهائية.
وافادت هيئة الترجي الرياضي بأنها شرعت في دراسة خيارات أخرى في سوق الانتقالات ، بما يتماشى مع رؤية الإطار الفني، ويضمن تدعيم الفريق بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة وتحقيق أهداف الفريق  خلال الموسم الرياضي القادم.
ر-هس 
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