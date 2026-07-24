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وزيرة الشؤون الثقافية من أوذنة: دعم المهرجانات المتخصصة يعزز تنوع المشهد الثقافي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 19:15 قراءة: 1 د, 10 ث
      
في إطار فعاليات الدورة الحالية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنة، تابعت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، مساء أمس الخميس بالموقع الأثري بأوذنة، عرض “ربوخ” للفنان حاتم اللجمي، وذلك ضمن برمجة اليوم الثاني للمهرجان.
 

وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، أن وزارة الشؤون الثقافية تواصل دعم مختلف الأنماط الموسيقية والتعبيرات الفنية، مع الحرص على ترسيخ المهرجانات ذات الهوية الفنية المتخصصة في مختلف الجهات، على غرار مهرجان الراب بسبيطلة، ومهرجان الجاز بطبرقة، والمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنة. واعتبرت أن هذا التوجه من شأنه أن يكرّس تنوع المشهد الثقافي ويمنح كل تظاهرة خصوصيتها، بما يعزز اللامركزية الثقافية ويضمن تقريب الفعل الثقافي من مختلف الفئات والأذواق.

 

وشهدت السهرة تقديم عرض “ربوخ”، وهو عمل موسيقي فرجوي يستلهم النوبات الصوفية التي تتغنى بالأولياء الصالحين في مختلف جهات البلاد التونسية، ثمرة سنوات من البحث والتوثيق في الموروث الموسيقي الشعبي.
 

ويقدم حاتم اللجمي من خلال هذا العمل قراءة معاصرة لهذا التراث، بالاعتماد على الطاقة الاحتفالية للموسيقى الشعبية التونسية، في تجربة تمزج بين آلة المزود والإيقاعات المحلية وصياغة ركحية حديثة، تجمع بين الذاكرة الموسيقية الشعبية وروح الفرجة الحية.
 
يذكر أن فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنة تتواصل إلى غاية 2 أوت 2026، بعد أن افتتحت بعرض للفنان المصري أحمد شيبة، وتتضمن برمجته سلسلة من السهرات يحييها عدد من الفنانين، من بينهم عبد الكريم البنزرتي، ومحمد علي لسمر، وهشام سلام، والتليلي القفصي، ونصر الدين الشبلي، ونجلاء التونسية، وأحمد بن جميع، فيما يختتم الفنان الهادي حبوبة فعاليات هذه الدورة.
 
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