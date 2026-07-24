في المؤتمر السابع للاتحاد الإفريقي للاتصالات بنيجيريا: تأكيد التزام تونس بدعم التحول الرقمي بالقارة

استعرض محسن العنتيت سفير الجمهورية التونسية بأبوجا (العاصمة النيجيرية)، ورئيس الوفد التونسي المشارك في اشغال المؤتمر السابع لمندوبي الاتحاد الإفريقي للاتصالات، أمس الخميس، رؤية تونس لمستقبل العمل الإفريقي المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، مؤكداً التزامها بدعم التحول الرقمي بالقارة وتعزيز التعاون الإفريقي، بما يحقق تنمية رقمية شاملة ومستدامة.وأبرز، في كلمة تونس خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري، مرتكزات ترشح تونس لعضوية مجلس الاتحاد الإفريقي للاتصالات، إلى جانب ترشح التونسي فيصل البيولي لمنصب الأمين العام للاتحاد، مشيرا الى ما راكمته تونس من خبرة وتجربة رائدة في تطوير قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ورؤيتها الرامية إلى الإسهام في تعزيز حوكمة الاتحاد وتطوير برامجه ودعم التكامل الرقمي بين الدول الإفريقية، بما يستجيب لأولويات القارة وتطلعات شعوبها.وجدد، وفق بلاغ نشرته اليوم الجمعة، المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسييين بالخارج، دعوة الدول الأعضاء إلى مساندة الترشحين التونسيين، بالنظر الى الدور التاريخي الذي لعبته تونس في مجلس إدارة الاتحاد الافريقي للإتصالات، انطلاقاً من قناعتها بأهمية العمل الإفريقي المشترك واستعدادها لوضع خبراتها وإمكاناتها على ذمة الاتحاد، خدمةً لأهداف اجندة الاتحاد الافريقي 2063 ، وتعزيزا لمكانته ودوره في قيادة مسيرة التحول الرقمي بالقارة الإفريقية.وكان السفير التونسي، عقد أول أمس الاربعاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وفود كل من نيجيريا والسنغال وزامبيا وكينيا وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر والكوت ديفوار ومالي، المشاركين في الدورة العادية السابعة للاتحاد الإفريقي للاتصالات، المنعقدة بالعاصمة النيجيرية أبوجا من 16 إلى 24 جويلية الجاري، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لحشد الدعم للترشحين التونسيين صلب هذا الاتحاد .