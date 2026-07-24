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اعطاء إشارة استئناف اشغال مشروع المسبح البلدي بمنوبة وتركيز حضيرة اشغاله

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 19:43 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أعطيت اليوم الجمعة إشارة استئناف اشغال مشروع المسبح البلدي بمنوبة الذي خصصت له اعتمادات قدرها 14٫8 مليون دينار، وحددت اجال إنجازه ب 365 يوما بعد اسناد الصفقة لإحدى المقاولات الخاصة تحت اشراف الإدارة الجهوية للتجهيز بمنوبة.
يأتي ذلك بعد تركيز حضيرة الاشغال، بحضور إطارات الجهة يتقدمهم والي منوبة محمود شعيب وممثلي المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والإدارة الجهوية للتجهيز، وذلك بعد توقف المشروع في أواخر سنة 2021، ولم تتجاوز نسبة تقدمه الـ1 بالمائة، وفق تأكيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة كمال هنيد لـ "وات".


وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة استحثاث نسق الإنجاز وتوفير كافة المتطلبات الفنية واللوجستية لإنجاز المشروع في الآجال المضبوطة بما يضمن جاهزيته وفق المعايير الفنية والجودة المنشودة.
وتشمل الاشغال انجاز مكونات المسبح البلدي المغطى نصف اولمبي المبرمج على مساحة 2420 مترا مربعا والتي تتضمن حوض سباحة ب6 اروقة بعمق 1،8م ومدارج مجهزة ب100 مقعد وحجرات ملابس ومشرب ومكاتب ومغازة وعدد من المرافق الصحية إضافة إلى موقف للسيارات.
وقد لاقى استئناف المشروع ارتياحا كبيرا لدى مواطني منوبة وعضو مجلس النواب أسماء درويش وأعضاء المجلس المحلي وذلك بعد ان تم وضعه في صدارة اهتماماتهم وطالبوا في أكثر من مناسبة بمواصلة إنجازه كمرفق حيوي من شانه أن يساهم في تعزيز المنشأت الشبابية والرياضية بالجهة خاصة مع احداثه قرب المركب الشبابي والرياضي بمنوبة ليكون مع بقية الفضاءات الرياضية المجاورة قرية شبابية ورياضية متكاملة.

يذكر أن مشروع احداث المسبح البلدي بمنوبة قد شهد تأخرا في الانجاز بعد تخلي المقاولات السابقة مما أثر على كلفة المشروع المبرمج منذ سنة 2017 التي حظيت خلال السنة الحالية بموافقة الهيئة العليا للصفقات العمومية على توفير الكلفة الإضافية الضرورية لإنجاز المشروع مع مساهمة بلدية منوبة بقيمة 360 ألف دينار.
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