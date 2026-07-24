الترجي الجرجيسي: فسخ عقد أشرف بن ضياف مع تفعيل الشرط الجزائي تمهيدا لانتقاله للنجم الساحلي

أعلن الترجي الرياضي الجرجيسي فسخ عقد اللاعب أشرف بن ضياف وذلك بعدما أعلم الأخير الهيئة المديرة لفريق عاصمة الزياتين نيته تفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده والمحدد بـ 100 ألف دينار.وأوضح الترجي الرياضي الجرجيسي في بلاغ نشر اليوم الجمعة على صفحته الرسمية أنّ العقد الرابط بين أشرف بن ضياف والترجي الرياضي الجرجيسي يعد مفسوخا ابتداء من تاريخ تفعيل الشرط الجزائي، لينتقل اللاعب اثره إلى النجم الرياضي الساحلي، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.وأكدت الهيئة المديرة حرصها على على حماية حقوق النادي واحترام جميع الالتزامات التعاقدية وفق الأطر القانونية الجاري بها العمل.يذكر أنّ الترجي الرياضي الجرجيسي كان قد تعاقد مع أشرف بن ضياف في 3 جويلية 2025 وكان من المقرر أن يستمر عقده الى غاية 30 جوان 2027.ويشغل أشرف بن ضياف خطة جناح أيسر وسبق له اللعب لفائدة الملعب التونسي وأولمبيك مدنين واتحاد تطاوين كما خاض تجربة احترافية في الملاعب السعودية مع فرق نادي واج ونادي النعيرية ونادي مضر.