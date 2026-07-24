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تراجع مرتقب في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل بعد موجة حر تتواصل نهاية هذا الأسبوع

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 17:41 قراءة: 0 د, 48 ث
      
توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي.

وأوضح المعهد، في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها الجمعة، أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا يومي السبت 25 والأحد 26 جويلية خاصة بالشمال.


وبحسب الجدول المرفق بالنشرة، من المنتظر أن تبلغ درجات الحرارة القصوى يوم السبت 47 درجة بقبلي و46 درجة بكل من جندوبة وتوزر و45 درجة بباجة، فيما تتراوح بين 34 و44 درجة ببقية الولايات.


أما يوم الأحد، فيتوقع أن تسجل توزر أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة تليها قبلي بـ48 درجة، ثم مدنين بـ47 درجة، في حين تبلغ 46 درجة بكل من القيروان وقفصة وتطاوين، وتتراوح بين 35 و44 درجة ببقية جهات البلاد.
وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معدلاتها العادية.
 
 
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