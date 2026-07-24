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هيئة الوقاية من التعذيب تدعو الى التوقي من تداعيات موجة الحر على المودعين بالوحدات السجنية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 17:40 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلنت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، أنها بادرت الى رفع جملة من التوصيات والمقترحات العاجلة إلى السّلط المعنيّة، من أجل التوقي من التداعيات التي قد تفرزها موجة الحرّ الاستثنائية التي تشهدها تونس منذ فترة، على أوضاع الأشخاص المودعين بالوحدات السجنيّة، لا سيما في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب هذه الوحدات.

وأكدت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنها ستواصل الاهتمام بظروف المساجين في سياق الوضع المناخي الرّاهن، وفي إطار الصلاحيّات المخوّلة لها قانوناً، وستظل على ذمّة مختلف جهات الإشراف على الوحدات السجنية للتعاون والتشاور والتحاور من أجل تحسين ظروف إقامة المساجين.


وأعربت عن أملها في أن تحظى توصياتها بما تستحقه من عناية، وأن يتم اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة في أقرب الأوقات، بالنظر إلى الطابع الاستثنائي للظرف المناخي الرّاهن، بما ينسجم مع أحكام الدستور ومقتضيات القانون والتزامات الدولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان.
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