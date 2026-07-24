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شراكة متجددة بين اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية والبنك الوطني الفلاحي في مجال دعم الرياضة والرياضيين التونسيين

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 20:11 قراءة: 1 د, 9 ث
      
تم اليوم الجمعة بمقر اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تجديد اتفاقية الشراكة بين اللجنة والبنك الوطني الفلاحي بما يعزز مظاهر التعاون بين الجانبين في مجال دعم الرياضة والرياضيين التونسيين.
وأكد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بالمناسبة أن البنك الوطني الفلاحي شريك في دعم الرياضيين التونسيين لتحقيق افضل النتائج فى المحافل الاقليمية والدولية وفي تطوير الرياضة في تونس من منطلق شعور بالمسؤولية واداء واجب وطني.
وأشار وفق بلاغ صادر عن اللجنة إلى أن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية والبنك الوطني الفلاحي يتقاسمان عديد القيم النبيلة مثل التضامن والتعاون والاندماج معربا عن امتنانه لهذه المؤسسة البنكية الوطنية لدعمها أنشطة اللجنة.

ومن جهته، عبر أحمد بن مولاهم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي عن اعتزاز البنك بدعم انشطة اللجنة وجهودها الرامية لنشر القيم الاولمبية وتوفير أسباب رعاية الرياضيين واعدادهم للتظاهرات الرياضية الكبرى وتحفيزهم للارتقاء بنتائجهم.
واضاف أن البنك يقوم بجهود متنوعة في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال اتفاقيات شراكة مع وزارات التربية والشباب والرياضة والاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من أجل تهيئة المدارس وتأمين نقل التلاميذ في الأرياف وتعهد رياض الاطفال وتجهيز ملاعب احياء.
كما أشار إلى استعداد البنك لمزيد دفع التعاون مع اللجنة الاولمبية الوطنية التونسية لانجاز ملاعب شبابية ومنشات لفائدة الرياضيين في عدد من الأحياء في اطار واجب وطني ومسؤولية مجتمعية معربا عن الأمل في أن يسهم التعاون بين الطرفين في المساعدة على تأمين ظروف طيبة لتحضيرات الرياضيين التونسيين للمواعيد الرياضية الكبرى وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية لوس انجلس 2028.

ر-مر
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