الستاغ تنفي برمجة انقطاع شامل للتيار الكهربائي غدا السبت 25 جويلية 2026

نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد السبت 25 جويلية 2026، بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة.وأكدت الشركة، في بلاغ توضيحي أصدرته بعد ظهر الجمعة، أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها.كما حثت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام على اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بنشاطها وخدماتها.