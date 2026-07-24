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الهلال الأحمر التونسي يشرع في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب لمجابهة موجة الحر وانقطاع الماء

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 16:47 قراءة: 0 د, 49 ث
      
شرع الهلال الأحمر التونسي، في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية، وذلك لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين، خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجيات الخاصة.

وقد خصص الهلال الأحمر التونسي، وفق بلاغ تلقت /وات/ نسخة اليوم الخميس، أسطوله من سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لفائدة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس والذين يستعملون مولدات الأوكسيجان، وذلك لنقلهم إلى المستشفيات، كما خصص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم في أحسن الظروف.


وبدأت هذه المنظّمة الوطنية بالشروع في توزيع المياه المعدنية على المرضى في المستشفيات، والمرضى الذين يعانون من قصور في الكلى بمراكز تصفية الدم، وكذلك مراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية الطفولة، مؤكدة، أن هيئاتها الجهوية والمحلية إلى البقاء في حالة تأهب لدعم مجهودات الحماية المدنية والسلط الجهوية والمحلية في مجابهة الحرائق.


وأكد الهلال الأحمر التونسي أن هذه التدخلات تأتي في إطار دوره الإنساني ومساهمته في معاضدة المجهودات الوطنية لإغاثة المواطنين والتدخل لفائدتهم خلال هذه الظروف الاستثنائية.
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