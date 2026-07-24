تونس السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026

احتلتالمرتبةفيالصادر عن، والذي يقيس مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة فيحول العالم.وسجلت تونس، متجاوزة بذلك، وبفارق كبير عن، وكذلك عن متوسط الدول ذات مستويات الدخل المماثلةويعكس هذا الأداء مسارًا تصاعديًا منذ عام 2023، حيث ارتفع رصيد تونس في المؤشر منإلىخلال أربع سنوات، مدفوعًا أساسًا بتحسن ركيزةالتي بلغت، بينما سجلت ركيزة، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في تعميم استخدام الإنترنت بين مختلف فئات المجتمع.وعلى المستوى الإفريقي، تصدرالترتيب بـ، متبوعًا بـ، ثم، تليها، فيما جاءتأما عالميًا، فقد احتلتالمرتبة الأولى، تلتهافي المركز الثاني بـ، ثمبـ، فيما جاءتفي المرتبة التالية برصيدلكل منهما.ويذكر أن نسخةمن المؤشر شملت، بعد تحديث قاعدة البيانات، حيث تم إدراجواستبعادلعدم استيفائها الحد الأدنى من البيانات الرسمية المطلوبة.