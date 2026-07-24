تونس السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026
احتلت تونس المرتبة السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يقيس مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة في 159 اقتصادًا حول العالم.
وسجلت تونس 80.1 نقطة من أصل 100، متجاوزة بذلك المعدل العالمي البالغ 79 نقطة، وبفارق كبير عن المعدل الإفريقي (59 نقطة)، وكذلك عن متوسط الدول ذات مستويات الدخل المماثلة (69 نقطة).
ويعكس هذا الأداء مسارًا تصاعديًا منذ عام 2023، حيث ارتفع رصيد تونس في المؤشر من 75.4 نقطة إلى 80.1 نقطة خلال أربع سنوات، مدفوعًا أساسًا بتحسن ركيزة الاتصالية الفعالة التي بلغت 90.8 نقطة، بينما سجلت ركيزة الاتصالية الشاملة 69.5 نقطة، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في تعميم استخدام الإنترنت بين مختلف فئات المجتمع.
وعلى المستوى الإفريقي، تصدر المغرب الترتيب بـ89.2 نقطة، متبوعًا بـموريشيوس (89.1)، ثم الجزائر (87.8)، تليها جنوب إفريقيا والسيشال (84.4)، فيما جاءت تونس في المركز السادس.
أما عالميًا، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى، تلتها فنلندا في المركز الثاني بـ98.7 نقطة، ثم إستونيا بـ98.5 نقطة، فيما جاءت الكويت وقطر في المرتبة التالية برصيد 98.4 نقطة لكل منهما.
ويذكر أن نسخة 2026 من المؤشر شملت 159 اقتصادًا، بعد تحديث قاعدة البيانات، حيث تم إدراج 7 دول جديدة واستبعاد 12 دولة لعدم استيفائها الحد الأدنى من البيانات الرسمية المطلوبة.
وسجلت تونس 80.1 نقطة من أصل 100، متجاوزة بذلك المعدل العالمي البالغ 79 نقطة، وبفارق كبير عن المعدل الإفريقي (59 نقطة)، وكذلك عن متوسط الدول ذات مستويات الدخل المماثلة (69 نقطة).
ويعكس هذا الأداء مسارًا تصاعديًا منذ عام 2023، حيث ارتفع رصيد تونس في المؤشر من 75.4 نقطة إلى 80.1 نقطة خلال أربع سنوات، مدفوعًا أساسًا بتحسن ركيزة الاتصالية الفعالة التي بلغت 90.8 نقطة، بينما سجلت ركيزة الاتصالية الشاملة 69.5 نقطة، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في تعميم استخدام الإنترنت بين مختلف فئات المجتمع.
وعلى المستوى الإفريقي، تصدر المغرب الترتيب بـ89.2 نقطة، متبوعًا بـموريشيوس (89.1)، ثم الجزائر (87.8)، تليها جنوب إفريقيا والسيشال (84.4)، فيما جاءت تونس في المركز السادس.
أما عالميًا، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى، تلتها فنلندا في المركز الثاني بـ98.7 نقطة، ثم إستونيا بـ98.5 نقطة، فيما جاءت الكويت وقطر في المرتبة التالية برصيد 98.4 نقطة لكل منهما.
ويذكر أن نسخة 2026 من المؤشر شملت 159 اقتصادًا، بعد تحديث قاعدة البيانات، حيث تم إدراج 7 دول جديدة واستبعاد 12 دولة لعدم استيفائها الحد الأدنى من البيانات الرسمية المطلوبة.
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