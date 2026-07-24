حزب العمال يدين الاعتداء على "مربّع الزعماء" بمقبرة الجلاز ويدعو الى توفير الحماية الدائمة لأضرحة الشهداء ورموز البلاد

أدان حزب العمال، جريمة الاعتداء على "مربع الزعماء" بمقبرة الزلاج بالعاصمة، التي جدت ليلة أول أمس الأربعاء، وطالت أضرحة عدد من شهداء تونس وزعماتها السياسية والنقابية، مطالبا بالكشف عن ملابساتها وخلفياتها ومراميها ومحاسبة كل من يثبت تورّطه.ودعا الحزب السلط المعنية، إلى توفير الحماية الضرورية والدائمة لأضرحة الشهداء ورموز البلاد حفظا للذاكرة الوطنيّة وللتاريخ، والحيلولة دون الاعتداء مجددا على "مربّع الزعماء" ومقبرة الزلاج بصفة عامة، وفق بيان أصدره اليوم الجمعة.وأفاد بأن هذا الاعتداء قد طال بالخصوص أضرحة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكذلك المناضل السياسي صالح بن يوسف والمناضل النقابي أحمد التليلي والسياسي أحمد إبراهيم، مشيرا الى الاعتداء الذي كان قد طال ضريح الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد منذ سنوات.يذكر أن مصدرا قضائيا، صرح ل /وات/ أمس الخميس، بأن مركز الأمن الوطني بسيدي البشير بالعاصمة ، كان باشر أول أمس الاربعاء، بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمربع الزعماء بمقبرة الجلاز، أسفر عن التعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة.وأضاف أنه تم تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث، للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها.