المجلس الوطني للجهات والأقاليم يجدد تركيبة مكتبه ولجانه

أكد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاثنين، أن تجديد هياكل المجلس، يمثل محطة مؤسساتية هامة تكرس استمرارية العمل داخل المؤسسة وتعزز نجاعة هياكلها، بما يضمن حسن أداء المهام الموكولة إليها في كنف الالتزام بأحكام النظام الداخلي وروح المسؤولية.ولاحظ الدربالي، لدى اشرافه على أشغال الجلسة العامة المخصصة لتجديد هياكل المجلس، أن ما حققه المجلس منذ انطلاق أعماله من خطوات في ترسيخ حضوره ضمن المؤسسات الدستورية للدولة، هو ثمرة تضافر جهود جميع أعضائه، مشيدا بما يجمعهم من إحساس عالٍ بالمسؤولية وروح العمل الجماعي ووحدة الهدف، وفق بلاغ نشره المجلس.وشدد على أن المرحلة المقبلة تستوجب الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والتقييمي للمجلس، حتى يواصل أداء دوره في خدمة الجهات والأقاليم، والإسهام في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم ويستجيب لتطلعاتهم.وقد أسفرت عملية انتخاب وتجديد هياكل المجلس، التي جرت خلال أشغال هذه الجلسة العامة، عن ضبط التركيبة الجديدة لمكتب المجلس ومختلف لجانه، وذلك طبقًا لأحكام النظام الداخلي للمجلس والإجراءات المنصوص عليها به.