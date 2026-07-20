هيئة الانتخابات تصادق على النتائج الأولية للدورة الثانية لتشريعية الكبارية وتعلن فوز شاكر بوثوري بالمقعد النيابي

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، على النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، التي تم تنظيمها يوم امس الاحد ، معلنا فوز المترشح شاكر بوثوري بالمقعد النيابي بعد حصوله على 1225 صوتا، أي بنسبة 14ر50 بالمائة من الأصوات المصرح بها.وأسفرت النتائج الأولية،، وفق بلاغ نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، التي أعلن عنها مجلس الهيئة برئاسة فاروق بوعسكر، عن حصول المترشح محمد الصالح سالمي على 1218 صوتا، بما يمثل 86ر49 بالمائة من الأصوات المصرح بها.وأوضح مجلس الهيئة أنه تولى المصادقة على النتائج الأولية إثر الاطلاع على مختلف التقارير والمعطيات الإحصائية المتعلقة بسير عمليات الاقتراع والفرز والتجميع وبعد التثبت من سلامة الإجراءات القانونية والترتيبية المعتمدة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والقرارات الترتيبية للهيئة.وأذن المجلس بنشر القرار المتعلق بالنتائج الأولية على الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، وتعليقه بالمقر المركزي للهيئة وبمقرها الفرعي بتونس القصبة، في انتظار المصادقة النهائية على النتائج بعد انقضاء آجال الطعون، على أن يتم إثر ذلك إعلام مجلس نواب الشعب رسميا باسم الفائز بالمقعد المخصص للدائرة الانتخابية بالكبارية لبقية الفترة النيابية 2027/2022.