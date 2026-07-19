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وزير تكنولوجيا الاتصال يدعو، في قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي، إلى وضع إطار حوكمة عالمي للذكاء الاصطناعي يقوم على الشفافية والإنصاف

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Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 18:47 قراءة: 1 د, 3 ث
      
شارك وزير تكنولوجيا الاتصال، سفيان الهميسي، في اجتماع رفيع المستوى انتظم تحت عنوان "الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي"، في إطار قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي المقامة بمدينة شنغهاي الصينية من 17 إلى 20 جويلية 2026.

وأشار وزير تكنولوجيا الاتصال، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى دور الذكاء الاصطناعي كمحفّز أساسي للتنمية العادلة والازدهار المشترك والتعاون الوثيق بين الأمم، داعيا إلى وضع إطار حوكمة عالمي شامل يقوم على الشفافية، والإنصاف، واحترام حقوق الإنسان، وحماية البيانات، وفق بلاغ صادر الأحد عن سفارة الجمهورية التونسية ببكين.


كما أبرز ضرورة تقليص الفجوة الرقمية في العالم والاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيني، بما يضمن تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان بشكل شامل وعادل.


وأكد التزام تونس ببناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تماشياً مع أولويات خطة التنمية الوطنية 2026 - 2030، مستعرضا المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال والمتمثلة في محورية البعد الإنساني وشمولية الاستفادة من هذه التكنولوجيا والمحافظة على السيادة الوطنية والبيانات الرقمية فضلا عن احترام القيم الأخلاقية والثقافية والاجتماعية.

يشار إلى أن أشغال قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي للعام 2026، انطلقت يوم الجمعة 17 جويلية بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أكد في افتتاح هذا المؤتمر العالمي أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون "حكراً على دولة واحدة"، داعيا إلى الانفتاح والتعاون الدولي في هذا المجال.


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