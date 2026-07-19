الإدارة العامة للأداءات تذكّر بآخر أجل يوم 20 جويلية 2026 لإيداع التّصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدّفع عن بعد

ذكّرت الإدارة العامة للأداءات بأنّ يوم 20 جويلية 2026 يمثّل آخر أجل لإيداع التّصريح الشّهري بالنّسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.وأكدت الإدارة، في بلاغ لها نشرته ضمن رزنامة الآجال الجبائية لشهر جويلية 2026، أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية.كما أوضحت أن المقصود بالتاريخ المذكور هو آخر يوم من الأجل القانوني وليس اليوم الوحيد لإيداع التصريح، داعية المطالبين بالأداء إلى إنجاز إجراءاتهم قبل حلول الأجل النهائي، بما يجنّب الضغط على المنظومة الإعلامية والاكتظاظ خلال الأيام الأخيرة.وأشارت الإدارة العامة للأداءات إلى أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موال، وذلك دون احتساب خطايا تأخير.