أيوب الحفناوي يحرز ذهبيته الثانية في بطولة فلوريدا الصيفية
واصل البطل الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي تألقه في بطولة فلوريدا الصيفية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية، بإحرازه الميدالية الذهبية الثانية، إثر فوزه بسباق 400 متر سباحة حرة.
وأنهى السباح التونسي السباق في المركز الأول بتوقيت 3 دقائق و50 ثانية و45 جزءا من المائة، مؤكدا جاهزيته المتصاعدة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.
وكان الحفناوي قد افتتح مشاركته في البطولة بإحراز ذهبية سباق 200 متر سباحة حرة، بعدما سجل زمنا قدره دقيقة واحدة و50 ثانية و76 جزءا من المائة.
ويخوض البطل التونسي هذه البطولة في إطار تحضيراته للمواعيد المقبلة، وفي مقدمتها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارنتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.
ويعد الحفناوي (23 عاما) من أبرز نجوم السباحة العالمية، إذ سبق له التتويج بذهبية 400 متر سباحة حرة في أولمبياد طوكيو 2020، كما أحرز ذهبيتي 800 متر و1500 متر سباحة حرة، وفضية 400 متر في بطولة العالم فوكووكا 2023، إضافة إلى فضية 1500 متر سباحة حرة في بطولة العالم أبوظبي 2021 (حوض 25 مترا).
وأنهى السباح التونسي السباق في المركز الأول بتوقيت 3 دقائق و50 ثانية و45 جزءا من المائة، مؤكدا جاهزيته المتصاعدة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.
وكان الحفناوي قد افتتح مشاركته في البطولة بإحراز ذهبية سباق 200 متر سباحة حرة، بعدما سجل زمنا قدره دقيقة واحدة و50 ثانية و76 جزءا من المائة.
ويخوض البطل التونسي هذه البطولة في إطار تحضيراته للمواعيد المقبلة، وفي مقدمتها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارنتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.
ويعد الحفناوي (23 عاما) من أبرز نجوم السباحة العالمية، إذ سبق له التتويج بذهبية 400 متر سباحة حرة في أولمبياد طوكيو 2020، كما أحرز ذهبيتي 800 متر و1500 متر سباحة حرة، وفضية 400 متر في بطولة العالم فوكووكا 2023، إضافة إلى فضية 1500 متر سباحة حرة في بطولة العالم أبوظبي 2021 (حوض 25 مترا).
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