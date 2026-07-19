أيوب الحفناوي يحرز ذهبيته الثانية في بطولة فلوريدا الصيفية

واصل البطل الأولمبي والعالميتألقه في بطولةبالولايات المتحدة الأمريكية، بإحرازه الميدالية الذهبية الثانية، إثر فوزه بسباقوأنهى السباح التونسي السباق في المركز الأول بتوقيت، مؤكدا جاهزيته المتصاعدة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.وكان الحفناوي قد افتتح مشاركته في البطولة بإحراز، بعدما سجل زمنا قدرهويخوض البطل التونسي هذه البطولة في إطار تحضيراته للمواعيد المقبلة، وفي مقدمتهاالمقررة بمدينةمنويعد الحفناوي (23 عاما) من أبرز نجوم السباحة العالمية، إذ سبق له التتويج بذهبيةفي، كما أحرز ذهبيتي، وفضيةفي بطولة العالم، إضافة إلى فضيةفي بطولة العالم(حوض 25 مترا).