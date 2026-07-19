JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:14 Tunis

افتتاح الموقع الأثري ببن عروس بعد استكمال مشروع الحفريات والترميم والتثمين في إطار التعاون التونسي الصيني

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5bf440d654d4.21224426_kemfnlpighjqo.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 08:14 قراءة: 2 د, 10 ث
      
افتُتح منذ يوم الخميس الفارط الموقع الأثري ببن عروس، الكائن داخل المركب الثقافي والرياضي للشباب بالجهة، وذلك بعد استكمال مشروع الحفريات وأشغال الترميم والتثمين المنجز تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وفي إطار مشروع التعاون الدولي في المجال الأثري بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصيني.

وجرى افتتاح الموقع، وفق بلاغ نشرته سفارة الصين بتونس يوم السبت، بحضور المدير العام للمعهد الوطني للتراث، طارق البكوش، وسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وان لي، ونائبة مدير المركز الوطني للبحوث الأثرية الصيني، تونغ وي، إلى جانب عدد من المسؤولين والباحثين والخبراء من الجانبين التونسي والصيني.

 
ويُعد هذا المشروع ثمرة اتفاقية التعاون العلمي والتقني الممضاة بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية في موفى شهر جوان 2023، والتي مكنت من إنجاز برنامج علمي وتقني مشترك شمل مختلف مراحل البحث الأثري بالموقع.
 

وكان الباحث بالمعهد الوطني للتراث، نزار بن سليمان، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه الهبة تأتي في إطار استكمال مراحل مشروع التعاون الثنائي بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية والمتعلق بالموقع الأثري ببن عروس، بعد الإمضاء على اتفاقية تعاون في الغرض بين الجانبين في جوان 2023.
 
وأضاف أن هذه الهبة، المتمثلة في مجموعة من المعدات لتجهيز مسلك الزيارة داخل الموقع، وتركيز لوحات توجيهية تدل على مكوناته وتعرّف بتاريخه، تندرج في إطار استكمال المرحلة الأخيرة من مراحل العمل على المشروع، وهي المرحلة المتعلقة بتهيئة الموقع وإعداده للزيارة من قبل العموم.

وأوضح أن فريقا مشتركا من الباحثين من المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية بجمهورية الصين الشعبية تولى، إثر الإمضاء على اتفاقية التعاون، إنجاز سلسلة من الأعمال بدأت بإجراء المسح الجيوفيزيائي للموقع، ثم القيام بالحفريات لاستكشاف مختلف مكوناته، ومن ثم تقسيمها وتحديد هويتها بشكل جيد وفق مقاييس تضمن احترام تسلسل الطبقات الأثرية والفصل بينها، وصولا إلى دراسة اللقى الأثرية وتحديد تاريخها وقيمتها، ونشر نتائج الأبحاث المجراة على ضوء ما تم الكشف عنه للمساعدة في تأريخ الأزمنة التي يقع الاشتغال على اكتشافها من خلال عملية الحفر.

وأشار نزار بن سليمان إلى أن تركيز اللوحات التوجيهية والتعريفية وضبط مسالك الزيارة داخل الموقع الأثري ببن عروس يمثل أحد عناصر المرحلة الأخيرة من المشروع، التي انطلقت بعملية ترميم لمختلف مكونات الموقع لحمايته وتثمينه، بما يجعله قبلة للزوار والباحثين والدارسين.

ويمتد الموقع الأثري ببن عروس على مساحة تناهز 9000 متر مربع، وقد تم اكتشافه بصفة عرضية سنة 2019 أثناء أشغال تشييد المركب الثقافي والرياضي للشباب، الممول أيضا من قبل جمهورية الصين الشعبية.

وأظهرت الأبحاث المنجزة أن الموقع يتكون أساسا من معلم رئيسي يتمثل في معبد يعود تشييده إلى الفترة القرطاجية وتواصل استعماله خلال الفترة الرومانية، إضافة إلى بقايا أحياء سكنية استغلت من الفترة الرومانية وحتى نهاية الفترة القديمة، فضلا عن عدد من المعاصر التي تعود أيضا إلى الفترة الرومانية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333130

babnet

كل الأخبار...

08:14 - افتتاح الموقع الأثري ببن عروس بعد استكمال مشروع الحفريات والترميم والتثمين في إطار التعاون التونسي الصيني
06:26 - مبابي يحطم رقمين قياسيين لميسي ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
06:10 - تطورات الحرب بين واشنطن وطهران: ضربات أمريكية جديدة وتحذيرات من اتساع رقعة المواجهة
03:19 - رئيس الجمهورية لدى تحوّله إلى مركّب المياه بغدير القلّة : لابد من تحميل المسؤولية كاملة لكلّ من ثبت تقصيره في أداء واجبه
00:30 - إنجلترا تهزم فرنسا 6-4 وتحصد المركز الثالث في كأس العالم 2026
00:11 - الولايات المتحدة تصدر تحذيرا أمنيا عالميا لرعاياها وسط تصاعد التوتر مع إيران
أمس 23:51 - حمدي حشاد يحذر: البحار والمحيطات تختزن الحرارة بشكل مقلق وقد تمهد لظواهر جوية متطرفة
أمس 23:26 - نتنياهو يؤكد دعمه لمنتخب "التانغو" في نهائي كأس العالم
أمس 22:53 - رئيس الدولة يزور منطقة "قنطرة بنزرت" ويتفقد مشروعي الحماية من الفيضانات بوادي مجردة وترميم القنطرة الاندلسية
أمس 22:10 - نابل: حملة تلقيح استثنائية للكلاب والقطط بساحة قصر بلدية سليمان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 جويلية 2026 | 4 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:16
12:33
05:15
03:29
الرطــوبة:
% 13
Babnet
Babnet44°
38° Babnet
الــرياح:
1.81 كم/س
Babnet
Babnet33°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-33
42°-32
44°-32
41°-30
41°-29
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio