افتتاح الموقع الأثري ببن عروس بعد استكمال مشروع الحفريات والترميم والتثمين في إطار التعاون التونسي الصيني

افتُتح منذ يوم الخميس الفارط الموقع الأثري ببن عروس، الكائن داخل المركب الثقافي والرياضي للشباب بالجهة، وذلك بعد استكمال مشروع الحفريات وأشغال الترميم والتثمين المنجز تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وفي إطار مشروع التعاون الدولي في المجال الأثري بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصيني.وجرى افتتاح الموقع، وفق بلاغ نشرته سفارة الصين بتونس يوم السبت، بحضور المدير العام للمعهد الوطني للتراث، طارق البكوش، وسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وان لي، ونائبة مدير المركز الوطني للبحوث الأثرية الصيني، تونغ وي، إلى جانب عدد من المسؤولين والباحثين والخبراء من الجانبين التونسي والصيني.ويُعد هذا المشروع ثمرة اتفاقية التعاون العلمي والتقني الممضاة بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية في موفى شهر جوان 2023، والتي مكنت من إنجاز برنامج علمي وتقني مشترك شمل مختلف مراحل البحث الأثري بالموقع.وكان الباحث بالمعهد الوطني للتراث، نزار بن سليمان، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه الهبة تأتي في إطار استكمال مراحل مشروع التعاون الثنائي بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية والمتعلق بالموقع الأثري ببن عروس، بعد الإمضاء على اتفاقية تعاون في الغرض بين الجانبين في جوان 2023.وأضاف أن هذه الهبة، المتمثلة في مجموعة من المعدات لتجهيز مسلك الزيارة داخل الموقع، وتركيز لوحات توجيهية تدل على مكوناته وتعرّف بتاريخه، تندرج في إطار استكمال المرحلة الأخيرة من مراحل العمل على المشروع، وهي المرحلة المتعلقة بتهيئة الموقع وإعداده للزيارة من قبل العموم.وأوضح أن فريقا مشتركا من الباحثين من المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية بجمهورية الصين الشعبية تولى، إثر الإمضاء على اتفاقية التعاون، إنجاز سلسلة من الأعمال بدأت بإجراء المسح الجيوفيزيائي للموقع، ثم القيام بالحفريات لاستكشاف مختلف مكوناته، ومن ثم تقسيمها وتحديد هويتها بشكل جيد وفق مقاييس تضمن احترام تسلسل الطبقات الأثرية والفصل بينها، وصولا إلى دراسة اللقى الأثرية وتحديد تاريخها وقيمتها، ونشر نتائج الأبحاث المجراة على ضوء ما تم الكشف عنه للمساعدة في تأريخ الأزمنة التي يقع الاشتغال على اكتشافها من خلال عملية الحفر.وأشار نزار بن سليمان إلى أن تركيز اللوحات التوجيهية والتعريفية وضبط مسالك الزيارة داخل الموقع الأثري ببن عروس يمثل أحد عناصر المرحلة الأخيرة من المشروع، التي انطلقت بعملية ترميم لمختلف مكونات الموقع لحمايته وتثمينه، بما يجعله قبلة للزوار والباحثين والدارسين.ويمتد الموقع الأثري ببن عروس على مساحة تناهز 9000 متر مربع، وقد تم اكتشافه بصفة عرضية سنة 2019 أثناء أشغال تشييد المركب الثقافي والرياضي للشباب، الممول أيضا من قبل جمهورية الصين الشعبية.وأظهرت الأبحاث المنجزة أن الموقع يتكون أساسا من معلم رئيسي يتمثل في معبد يعود تشييده إلى الفترة القرطاجية وتواصل استعماله خلال الفترة الرومانية، إضافة إلى بقايا أحياء سكنية استغلت من الفترة الرومانية وحتى نهاية الفترة القديمة، فضلا عن عدد من المعاصر التي تعود أيضا إلى الفترة الرومانية.