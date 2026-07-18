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كرة الطاولة: التونسية ريتاج الشريف تتأهل إلى النسخة العالمية من أسبوع الآمال للتحدي

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 21:21 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تاهلت اللاعبة التونسية الواعدة ريتاج الشريف إلى النسخة العالمية من أسبوع الآمال للتحدي لكرة الطاولة، الذي سيقام بمدينة شيفيلد بانقلترا من 11 الى 19 اكتوبر القادم بتنظيم من الاتحاد الدولي للاختصاص، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة الطاولة.

وجاء تأهل الشريف عقب حلولها في المركز الثاني افريقيا في فعاليات أسبوع الآمال للتحدي الإفريقي الذي انطلق يوم 13 جويلية الجاري بالعاصمة الغانية آكرا، وتواصل الى غاية اليوم السبت.


وشاركت البطلة التونسية، مرفوقة بزميلها لاعب المنتخب التونسي أحمد الجبالي، في منافسات هذا الاسبوع الذي اقيم بتنظيم من الاتحاد الافريقي للاختصاص بمشاركة 40 لاعبا ولاعبة من الفئة العمرية دون 12 سنة، يمثلون 15 دولة إفريقية، في برنامج يهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الواعدة.
وشارك الثنائي التونسي في الاسبوع المذكور تحت قيادة المدرب الوطني سفيان بلطيف.
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