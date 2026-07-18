تصفيات اتحاد شمال إفريقيا: المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة يكتسح ليبيا بـ11 هدفا
استهل المنتخب التونسي النسائي لكرة القدم لأقل من 17 عاما مشاركته في دورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة بتونس، بفوز عريض على نظيره الليبي بنتيجة 11-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب أريانة.
وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب التونسي ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط، مستفيدا من تعادل المنتخبين المغربي والبوتسواني بنتيجة 1-1 في المباراة الثانية من الجولة الافتتاحية.
وسيواجه المنتخب التونسي، ضمن الجولة الثانية، منتخب بوتسوانا يوم الاثنين 20 جويلية على ملعب أريانة بداية من الساعة 17:30، قبل أن يختتم مشاركته بملاقاة المنتخب المغربي يوم الأربعاء 22 جويلية في التوقيت ذاته.
وجاء ترتيب المنتخبات عقب الجولة الأولى على النحو التالي:
1. تونس: 3 نقاط (+11)
2. المغرب: نقطة واحدة
3. بوتسوانا: نقطة واحدة
4. ليبيا: دون نقاط
وتقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات، يتوج في ختامها المنتخب صاحب المركز الأول بلقب اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية لأقل من 17 عاما.
وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب التونسي ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط، مستفيدا من تعادل المنتخبين المغربي والبوتسواني بنتيجة 1-1 في المباراة الثانية من الجولة الافتتاحية.
وسيواجه المنتخب التونسي، ضمن الجولة الثانية، منتخب بوتسوانا يوم الاثنين 20 جويلية على ملعب أريانة بداية من الساعة 17:30، قبل أن يختتم مشاركته بملاقاة المنتخب المغربي يوم الأربعاء 22 جويلية في التوقيت ذاته.
وجاء ترتيب المنتخبات عقب الجولة الأولى على النحو التالي:
1. تونس: 3 نقاط (+11)
2. المغرب: نقطة واحدة
3. بوتسوانا: نقطة واحدة
4. ليبيا: دون نقاط
وتقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات، يتوج في ختامها المنتخب صاحب المركز الأول بلقب اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية لأقل من 17 عاما.
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