تصفيات اتحاد شمال إفريقيا: المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة يكتسح ليبيا بـ11 هدفا

استهل المنتخب التونسي النسائي لكرة القدم لأقل منمشاركته في دورةالمقامة بتونس، بفوز عريض على نظيره الليبي بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب أريانة.وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب التونسي ترتيب البطولة برصيد، مستفيدا من تعادل المنتخبينبنتيجةفي المباراة الثانية من الجولة الافتتاحية.وسيواجه المنتخب التونسي، ضمن الجولة الثانية، منتخبيومعلى ملعب أريانة بداية من الساعة، قبل أن يختتم مشاركته بملاقاةيومفي التوقيت ذاته.وجاء ترتيب المنتخبات عقب الجولة الأولى على النحو التالي:1.: 3 نقاط (+11)2.: نقطة واحدة3.: نقطة واحدة4.: دون نقاطوتقام الدورة في شكلمن ثلاث جولات، يتوج في ختامها المنتخب صاحب المركز الأول بلقب اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية لأقل من 17 عاما.