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تصفيات اتحاد شمال إفريقيا: المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة يكتسح ليبيا بـ11 هدفا

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 21:17 قراءة: 0 د, 43 ث
      
استهل المنتخب التونسي النسائي لكرة القدم لأقل من 17 عاما مشاركته في دورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة بتونس، بفوز عريض على نظيره الليبي بنتيجة 11-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب أريانة.

وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب التونسي ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط، مستفيدا من تعادل المنتخبين المغربي والبوتسواني بنتيجة 1-1 في المباراة الثانية من الجولة الافتتاحية.


وسيواجه المنتخب التونسي، ضمن الجولة الثانية، منتخب بوتسوانا يوم الاثنين 20 جويلية على ملعب أريانة بداية من الساعة 17:30، قبل أن يختتم مشاركته بملاقاة المنتخب المغربي يوم الأربعاء 22 جويلية في التوقيت ذاته.


وجاء ترتيب المنتخبات عقب الجولة الأولى على النحو التالي:

1. تونس: 3 نقاط (+11)
2. المغرب: نقطة واحدة
3. بوتسوانا: نقطة واحدة
4. ليبيا: دون نقاط

وتقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات، يتوج في ختامها المنتخب صاحب المركز الأول بلقب اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية لأقل من 17 عاما.
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