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كأس العالم 2026: فيفا يطلق عدا تنازليا عملاقا في محطة "غراند سنترال" بنيويورك قبل المباراة النهائية

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 19:39 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدا تنازليا عملاقا في محطة "غراند سنترال" الشهيرة في نيويورك، للاحتفال بالساعات الأخيرة التي تسبق نهائي كأس العالم 2026، والذي سيجمع يوم الأحد بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب "نيويورك نيوجيرسي".

وأوضح (فيفا) في بيان أن هذه المبادرة، التي نظمت بالشراكة مع المحطة العريقة بنيويورك، تسلط الضوء على الطابع العالمي للبطولة والمنطقة المستضيفة للمباراة النهائية.

وفي لفتة رمزية مبتكرة، تمت برمجة لوحات مغادرة القطارات بالمحطة، لتستعرض مواقيت انطلاق صافرة البداية في مختلف عواصم الدول الـ48 المشاركة في هذا المحفل العالمي.
ووفقا لـ(فيفا)، يرمز هذا العرض إلى الشمولية والامتداد العالمي للحدث، إذ يبرز كيف ستتجه أنظار العالم بأسره، وفي اللحظة ذاتها، نحو قلب "نيويورك-نيوجيرسي" لمتابعة هذا الحدث التاريخي.
وعلى مدار أكثر من قرن، شكلت محطة "غراند سنترال" رمزا للتنقل والترابط بين الشعوب.

وأكدت الفيفا أن نهائي المونديال يمثل بدوره لحظة التئام، تجمع مليارات المشاهدين عبر جميع القارات.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة ليلا (س20) بصافرة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.
وخلص الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه "من مدريد إلى بوينس آيرس، ومن طوكيو إلى الرباط، ومن تورونتو إلى بورت أو برانس، ومن أوكلاند إلى مكسيكو، سيجمع نهائي كأس العالم 2026 جميع الدول المشاركة بالإضافة إلى كافة الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 اتحادا".
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