العداء البريطاني جوش كير يحطم الرقم القياسي العالمي للمغربي هشام الكروج في سباق الميل

حطم العداء البريطاني جوش كير، اليوم السبت، الرقم القياسي العالمي لسباق الميل، وذلك خلال مشاركته في لقاء لندن ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.وسجل العداء البريطاني البالغ من العمر 28 عاما، زمنا قدره 3 دقائق و42.66 ثانية على مضمار الملعب الأولمبي في لندن، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 3:43.13 دقيقة والذي بقي بحوزة العداء المغربي هشام الكروج منذ تحقيقه في روما عام 1999.وساعد جوش كير، وهو الحائز على فضية سباق 1500 م في أولمبياد باريس 2024، في ضبط إيقاع السباق زميله في التدريبات برانون كيدر، إلى جانب السلوفيني زان رودولف، قبل أن يتمكن من الانفراد بالصدارة في الأمتار الأخيرة.وبقي الأمريكي ياريد نوغوس، ملازما لكير حتى آخر 200 م قبل أن ينجح البريطاني في زيادة سرعته بشكل حاسم أمام نحو 60 ألف متفرج احتشدوا في الملعب الذي استضاف أولمبياد لندن 2012.وكان كير قد بنى برنامجه للموسم الحالي بهدف تحطيم الرقم التاريخي للكروج، مؤكدا قبل السباق أن حالته البدنية "قادرة على تحقيق هذا الإنجاز".