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ورشة إقليمية بتونس لتحديد أولويات خطط العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 19:25 قراءة: 1 د, 13 ث
      
استضافت تونس، مؤخرا، ورشة إقليمية خصصت لتحديد أولويات خطط العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات وتقدير تكلفتها، بمشاركة مسؤولين من قطاعات الصحة والفلاحة والبيئة، إلى جانب خبراء ومختصين من بلدان إقليم شرق المتوسط وآسيا وأوروبا، وذلك في إطار دعم جهود الدول لتعزيز جاهزيتها لمواجهة أحد أبرز التحديات الصحية العالمية.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين على تحويل خطط العمل الوطنية من وثائق استراتيجية إلى برامج وتدخلات عملية واضحة ومحددة الأولويات، مع تقدير كلفتها، وتحديد مصادر التمويل والفجوات التمويلية التي ينبغي معالجتها لضمان تنفيذها بصورة فعالة ومستدامة ، وفق بلاغ، أصدرته اليوم السبت منظمة العالمية للصحة بتونس.

وتعتمد الورشة على منهجية "الاختيار الذكي" إلى جانب أداة منظمة الصحة العالمية لتقدير تكلفة خطط العمل الوطنية، بما يساعد البلدان على ترتيب أولوياتها استنادا إلى الأدلة العلمية والسياق الوطني، وتعزيز الحوار متعدد القطاعات وبناء التوافق حول التدخلات الأكثر تأثيرا وقابلية للتنفيذ.
وتعد مقاومة مضادات الميكروبات من أخطر التهديدات الصحية في العالم، إذ تكتسب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات القدرة على مقاومة تأثير الأدوية المصممة للقضاء عليها، مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة، ويهدد عقودا من التقدم الطبي، فضلا عن زيادة الضغط على النظم الصحية والأمن الغذائي والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم.


وتبرز استضافة تونس لهذه الورشة التقدم الذي أحرزته في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، باعتبارها من الدول الرائدة في إقليم شرق المتوسط التي وضعت وشرعت في تنفيذ خطة وطنية ترتكز على نهج "الصحة الواحدة"، بما يعزز التنسيق والتكامل بين قطاعات صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة، ويكرس مقاربة متعددة القطاعات لمجابهة هذا التحدي الصحي العالمي، وفقا للبلاغ ذاته.


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