كأس العالم 2026: "فيفا" ترصد سبعة ملايين تعليق مسيء للاعبين والأجهزة الفنية خلال المونديال

​أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ​اليوم السبت أن خدمة ‌الحماية ‌من الإساءة على وسائل ‌التواصل الاجتماعي، التابعة له والهادفة إلى حماية اللاعبين والفرق والمسؤولين ⁠من التهديدات والإساءات عبر الإنترنت، رصدت أكثر من سبعة ملايين ​منشور يحتمل أن يتضمن محتوى ضارا أو ⁠مسيئا على منصات التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم.و⁠أشارت "فيفا" إلى أن معدل الرصد ارتفع إلى 14 ضعفا مقارنة بنسخة 2022، التي جرى خلالها تحديد وإزالة نحو 470 ألف منشور من هذا النوع.وراجع فريق خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 500 ألف رسالة رصدتها تقنيات الذكاء الاصطناعي واستهدفت لاعبين ومدربين ومسؤولين ⁠خلال البطولة الحالية، كما ‌أبلغ السلطات، بما في ذلك جهات إنفاذ القانون، بأكثر من ألف تهديد.وراقب الفريق أكثر من 53 مليون منشور وتعليق منذ انطلاق كأس العالم، التي ‌تختتم منافساتها غدا الأحد بالمباراة ⁠النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا.وكانت "فيفا" قد أفادت في وقت سابق ‌من الشهر الجاري بأن الإساءات العنصرية شكلت نحو 11 في المائة من ‌إجمالي ⁠الرسائل المسيئة التي جرى رصدها خلال البطولة حتى الآن.