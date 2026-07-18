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التونسي امان الله مجهد يعزز صفوف نادي الوحدة الاماراتي

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 18:27 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن نادي الوحدة الاماراتي عن تعزيز صفوفه باللاعب التونسي امان الله مجهد، وفق بلاغ أورده اليوم عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيكون مجهد، البالغ من العمر 23 سنة، على ذمة الفريق الناشط في بطولة الدرجة الممتازة الاماراتية، والذي انهى الموسم المنقضي في المركز الخامس.

ويعدّ نادي الوحدة اول تجربة احترافية خارج تونس لمجهد الذي يشغل خطة ظهير ايسر، بعد تجارب سابقة بكل من الترجي الرياضي التونسي ومستقبل سليمان.
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