بطولة منطقة شمال افريقيا لألعاب القوى تحت 18 و20 عاما بعين دراهم: 21 ميدالية منها 8 ذهبية للعناصر التونسية مع ختام الحصة الصباحية لليوم الثاني

أحرزت العناصر الوطنية التونسية 21 ميدالية تفاصيلها 8 ذهبية و8 فضية و5 برونزية مع نهاية الحصة الصباحية من منافسات اليوم الثاني من بطولة منطقة شمال افريقيا لألعاب القوى لصنفي اقل من 18 و20 سنة، الجارية حاليا بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم.وكانت الميداليات الذهبية للبطولة التي انطلقت امس الجمعة على ان تختتم مساء اليوم السبت، من نصيب كل من عبد الرحمان الحناشي (400 متر حواجز فتيان دون 20 سنة) وياسين ساسي (الوثب الطويل فتيان دون 20 سنة) واسلام شكري (1500 متر فتيات دون 20 سنة) وفاطمة الزهراء جربوعي (الوثب العالي فتيات دون 18 سنة) واماني لشهب (3000 متر فتيات دون 20 سنة) ومريم البوزيدي (اطاحة المطرقة فتيات دون 18 سنة) وتسنيم بن علي (200 متر فتيات دون 18 سنة) ورنيم بشراوي (100 متر فتيات دون 18 سنة).في حين آلت الميداليات الفضية لكل من محمد عزيز شنيتر (400 متر حواجز فتيان دون 20 سنة) ومحمد خليل الفتوحي (الوثب الطويل فتيان دون 20 سنة) واسلام عوني (1500 متر فتيات دون 20 سنة) وريتاج الحدادي (الوثب العالي فتيات دون 18 سنة) وسيف الدين الشويخي (رمي القرص فتيان دون 18 سنة) وفاتن خضراوي (3000 متر فتيات دون 20 سنة) وامين الولهازي (200 متر فتيان دون 20 سنة) وزينب جربوعي (100 متر فتيات دون 18 سنة).وأحرز الميداليات البرونزية كل من ضياء الدين برهومي (رمي القرص فتيان دون 18 سنة) ومريم المدب (الوثب الطويل فتيات دون 18 سنة) وريان العلمي (200 متر فتيان دون 20 سنة) ويوسف الطيبي (200 فتيان دون 18 سنة) ويسري هديدر (100 متر حواجز فتيان دون 18 سنة).وتقام هذه البطولة بمشاركة 238 عداء وعداءة يمثلون خمس دول هي تونس والجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا.وتشارك العاب القوى التونسية ب85 رياضيا (47 في الفتيان و38 في الفتيات).