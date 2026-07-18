توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للفنون المتعددة الوسائط بمنوبة وجمعية صيانة مدينة تونس

أعلن المعهد العالي للفنون المتعددة الوسائط بمنوبة (ISAMM) عن توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية صيانة مدينة تونس لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات الإبداع الرقمي والوسائط المتعددة والتكنولوجيات الحديثة.وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار للتعاون بين الوسط الأكاديمي والقطاع المهني من خلال إنجاز مشاريع مبتكرة يشارك فيها الطلبة والأساتذة والمهنيون ترتكز على الوساطة الثقافية والابتكار الرقمي وتوظيف الوسائط المتعددة في خدمة التراث بما يسهم في المحافظة على التراث الثقافي وتثمينه لاسيما تراث المدينة العتيقة بتونس.وأكد المعهد أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة نحو دعم التكوين التطبيقي للطلبة وربط البحث والإبداع باحتياجات المؤسسات الثقافية بما يعزز جهود صيانة الموروث الحضاري وإبراز قيمته لدى مختلف الفئات.