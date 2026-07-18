على هامش المؤتمر الوزاري الدولي من أجل الثقافة الفلسطينية : وزيرة الشؤون الثقافية تعقد في مدريد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الثقافي

على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الدولي من أجل الثقافة الفلسطينية المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، يومي 15 و16 جويلية، كان لوزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، عدد من اللقاءات الثنائية مع كل من وزير الثقافة الإسباني، ووزير الثقافة الفلسطيني، ووزير الثقافة الليبي، وذلك تعزيزا للتعاون الثقافي الثنائي وتطوير آفاق الشراكة بين تونس وهذه البلدان.ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة، فقد تناولت الصرارفي خلال لقائها بوزير الثقافة الليبي، عدداً من ملفات التعاون الثقافي المشترك، وفي مقدمتها وضعية دار الكتب الوطنية، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بما يسهم في المحافظة على هذا الصرح الثقافي وتعزيز دوره في حفظ التراث الوثائقي والمكتوب.كما مثّل اللقاء مع وزير الثقافة الإسباني مناسبة للتأكيد على متانة علاقات التعاون الثقافي بين تونس وإسبانيا، واستعراض آفاق تطوير الشراكات في مجالات التراث، والفنون، والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وفي لقائها مع وزير الثقافة الفلسطيني، جددت وزيرة الشؤون الثقافية تأكيد موقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني، مع بحث سبل تفعيل برامج التعاون الثقافي المشترك، خاصة في مجالات حماية التراث والسينما والمسرح والكتاب، وتنفيذ المبادرات التي تم طرحها خلال المؤتمر، بما يعزز حضور الثقافة كجسر للتضامن والحوار بين الشعبين الشقيقين، وفق ما جاء في نص البلاغ.