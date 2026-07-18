نابل: حملة تلقيح استثنائية للكلاب والقطط بساحة قصر بلدية سليمان

أمّنت الفرق التابعة لدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل فرع سليمان، بالتعاون مع بلدية سليمان، وتحت إشراف معتمد المنطقة، اليوم السبت، نقطة تلقيح خارجية للقطط والكلاب بساحة قصر بلدية سليمان، استهدفت 120 حيوانا بين قطط وكلاب، وذلك في إطار تقريب هذه الخدمة من المواطنين خلال هذه الفترة التي تسبق انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب.وأوضح رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، أنيس خليفي، في تصريح لصحفية /وات/، أنه تم تنظيم هذه النقطة بالتنسيق مع المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، حيث تم بالتوازي تنظيم يوم مفتوح للتلقيح ببرج السدرية لتمكين المتساكنين بمنطقتي سليمان وبرج السدرية التي تقع على طرفي الحدود من ولايتي نابل وبن عروس من تلقيح حيواناتهم.وأشار الى أن الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب ستنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل وتتواصل إلى نهاية شهر أكتوبر 2026، وستتولى المصالح البيطرية تنزيل برنامج الحملة على وسائل التواصل الخاصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وفق جدول زمني يتم ضبطه للغرض، ويحدد الأيام التي سيتم فيها تنظيم القوافل الميدانية بعدد من الأحياء، والإعلان عن مواقيت النقاط والخيمات البيطريةوأكد، في هذا السياق، على أهمية تعزيز الوقاية والتحسيس بضرورة تلقيح الحيوانات ضدّ هذا المرض والتوقي من تأثيره على الصحة العامة لاسيما وان التلقيح هو الحل الوحيد للقضاء عليه.