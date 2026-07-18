عشر ولايات مصنفة ذات درجة انذار كبيرة السبت والاحد

صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال يومي السبت 18 جويلية والاحد 19 جويلية 2026.ويتعلق الامر بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي.ويتميز الوضع الجوي،وفق خريطة لليقظة نشرها المعهد السبت، بطقس حار الى حار جدا مع ظهور الشهيلي اضافة الى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة.ونبه المعهد الى المخاطر المنجرة عن الوضع الجوي خاصة بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.وذكر بضرورة شرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش،وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام وتجنب الخروج غير الضروري في اوقات الذروة الحرارية ( بين الساعة 12 طهرا و الساعة 16 بعد الزوال).كما دعا الى استعمال واقى للرأس من أشعة الشمس عند الخروج واللجوء الى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى ثلاث ساعات باليوم إن أمكن.وأوصى المعهد، في حالة وجود اضطرابات صحية بالإتصال بالطبيب أو بالسلط المعنية بالنجدة على الرقم 198.