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تربص بعين دراهم من 24 الى 30 جويلية الجاري وودّ ضد النادي البنرزتي (المدير الرياضي لشبيبة العمران)

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 15:38 قراءة: 1 د, 25 ث
      
أكد المدير الرياضي للشبيبة الرياضية بالعمران عبد السلام بوحوش دخول فريق أكابر كرة القدم في تربص مغلق بمدينة عين دراهم من 24 الى 30 جويلية الجاري تحسبا للموسم المرتقب 2026-2027.

وأضاف في تصريح أورده لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت ان التربص الذي ستتخلله مباراة ودية ضد النادي الرياضي البنزرتي، مع امكانية اجراء اختبار وديّ ثان.

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وتابع بوحوش قوله ان فريقه كان قد باشر فعليا استعداداته للموسم الجديد منذ تاريخ 16 جويلية الجاري موعد اول مصافحة لأبناء المدرب أمين الباجي الذي سيواصل التجربة على رأس نادي منطقة الجبل الاحمر، عقب نجاحه خلال الموسم الفارط في قيادته الى انهاء الموسم في المركز التاسع، فضلا عن بلوغ نصف نهائي مسابقة كأس تونس.
وستتواصل الحصص التدريبية التي تقام بملعب الطيب بن عمار بالعمران الى غاية 23 جويلية، قبل شدّ الرحال الى مدينة عين دراهم.

اما بخصوص الرصيد البشري المتوفر، فقد اكد عبد السلام بوحوش ان الفريق لم يقم بأي انتداب رسمي الى غاية اليوم، مبيّنا انه يحافظ حاليا على كافة عناصر الموسم الفارط ما عدا الحارس منتصر الصيد المنتقل حديثا الى الترجي الرياضي التونسي.

وتابع القول ان تألق الشبيبة خلال الموسم المنقضي لفت أنظار عدد من الاندية التونسية والاجنبية قصد استقطاب عدد من الركائز، ومنها المدافع بلال مقنم الذي يرغب النادي الافريقي في ضمه الى صفوفه والظهير الايمن مصطفى السويسي الموجود على طاولة خيارات النجم الساحلي والنادي الصفاقسي ومتوسط الميدان غيث بن حسين المطلوب من الملعب التونسي، وفق قوله.

كما أكد بوحوش ان المهاجم عدي بالحاج مطلوب من فريقين ينشطان بالبطولة العراقية، كما يحظى متوسط الميدان النيجيري علي كزمير شينونزو باهتمام فريقين ينشطان بالبطولة الليبية الممتازة.
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