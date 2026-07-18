المحطة السياحية نابل - الحمامات تستقبل 413 ألف سائح منذ بداية السنة ومؤشرات تبشر بموسم سياحي واعد

تشهد المحطة السياحيةحركية لافتة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقبلت منذ بداية شهر جوان وإلى غايةنحو، مسجلة زيادة بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بنابل،، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحطة سجلت خلال الفترة ذاتها، معتبرا أن المؤشرات الإيجابية المحققة مع انطلاق ذروة الموسم السياحي تنبئ بموسم واعد ومتميز.وأضاف أن الفترة الممتدة منشهدت استقبال، بارتفاع نسبتهمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأشار إلى أن عدد السياح الوافدين إلى المحطة منذ بداية السنة وإلى غايةبلغ، بزيادة تقدر بـمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما ارتفع عدد الليالي المقضاة إلى، بزيادة بلغتوأكد بن فرج تسجيل عودة قوية لعدد من الأسواق السياحية التقليدية، وفي مقدمتهااللتان حققتا نموا بنحومقارنة بالموسم الماضي، إلى جانب تحسن أداء الأسواق، في حين تواصلتصدرها من حيث عدد الوافدين.وشدد المندوب الجهوي للسياحة على تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح، تنفيذا لتوجهات سلطة الإشراف والديوان الوطني التونسي للسياحة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات واحترام قواعد حفظ الصحة.