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المحطة السياحية نابل - الحمامات تستقبل 413 ألف سائح منذ بداية السنة ومؤشرات تبشر بموسم سياحي واعد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/yasmine_hammamet.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 15:30 Lecture 1 min, 6 sec
      
تشهد المحطة السياحية نابل - الحمامات حركية لافتة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقبلت منذ بداية شهر جوان وإلى غاية 10 جويلية 2026 نحو 122 ألف وافد، مسجلة زيادة بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بنابل، وحيد بن فرج، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحطة سجلت خلال الفترة ذاتها 512 ألف ليلة سياحية، معتبرا أن المؤشرات الإيجابية المحققة مع انطلاق ذروة الموسم السياحي تنبئ بموسم واعد ومتميز.


وأضاف أن الفترة الممتدة من 1 إلى 10 جويلية شهدت استقبال 46 ألف وافد، بارتفاع نسبته 12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وأشار إلى أن عدد السياح الوافدين إلى المحطة منذ بداية السنة وإلى غاية 10 جويلية بلغ 413 ألف سائح، بزيادة تقدر بـ10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما ارتفع عدد الليالي المقضاة إلى 1.6 مليون ليلة سياحية، بزيادة بلغت 2.5 بالمائة.

وأكد بن فرج تسجيل عودة قوية لعدد من الأسواق السياحية التقليدية، وفي مقدمتها السوق الفرنسية والبريطانية اللتان حققتا نموا بنحو 40 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، إلى جانب تحسن أداء الأسواق الإيطالية والبولونية والألمانية، في حين تواصل السوق الداخلية تصدرها من حيث عدد الوافدين.

وشدد المندوب الجهوي للسياحة على تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح، تنفيذا لتوجهات سلطة الإشراف والديوان الوطني التونسي للسياحة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات واحترام قواعد حفظ الصحة.
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