مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تدعو مديري ومنظمي المهرجانات والتظاهرات الفنية إلى الحصول على الترخيص المسبق قبل استغلال أي مصنف أدبي أو فني محمي

تدعو المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كافة مديري ومنظمي ورؤساء لجان تنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية إلى التقيد بالالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والحصول على الترخيص المسبق من المؤسسة قبل استغلال أي مصنف أدبي أو فني محمي.وجاء في بلاغ تذكيري للمؤسسة أن الترخيص المسبق يعد التزاما قانونيا يضمن احترام حقوق المبدعين والمؤلفين، ويساهم في إرساء مناخ ثقافي يقوم على احترام القانون وتثمين الإبداع. كما أكدت المؤسسة أن إقامة العروض واستغلال المصنفات المحمية دون الحصول على الترخيص القانوني المسبق لا يعفي منظمي التظاهرات من أداء الحقوق المالية المستوجبة لفائدة أصحابها، بل تبقى هذه الحقوق واجبة الأداء إلى حين تسويتها وفقا لأحكام القانون.وأوضحت المؤسسة أنها ستتولى، بصفتها الجهة المخول لها قانونا إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية الكفيلة بضمان استخلاص الحقوق المستوجبة لفائدة أصحابها.كما أكدت في البلاغ ذاته، حرصها التام على مرافقة مُنظمي المهرجانات وتيسير كافة إجراءات الترخيص، مشددة في المقابل على أن احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يمثل التزاما قانونيا ومسؤولية مشتركة، ويعد من المقومات الأساسية لنجاح التظاهرات الفنية والثقافية ودعم الإبداع الوطني.وتندرج دعوة المؤسسة هذه، للقائمين على المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، تزامنا مع انطلاق موسم المهرجانات والتظاهرات الفنية، وعملا بأحكام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009، وتطبيقا لمقتضيات المنشور عدد 3 لسنة 2026 الصادر عن وزيرة الشؤون الثقافية والمتعلق بتطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الملكية الأدبية والفنية.