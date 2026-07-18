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غدا الأحد إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بدائرة الكبارية من ولاية تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69de28d0122fd2.73721197_qihopklngmjfe.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تجرى، غدا الأحد 19 جويلية 2026 ، الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس ، لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صالح مباركى في مارس الماضى.

وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 جوان 2026، أسفرت عن تصدر محمد الصالح سالمي النتائج بحصوله على 663 صوتا أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، تلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا أي بنسبة 30.33 من الأصوات المصرح بها.


وباعتبار عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة ، ووفق ما يتقضيه القانون حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، تاريخ الغد لإجراء الدور الثاني، والذى سيحتضن فعالياته 17 مركز اقتراع .


وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 18:00 مساء ، وبإمكان أي ناخب التثبت من مركز الاقتراع عبر خدمة : 195رقم ب.ت.و#

وتتكون الدائرة الانتخابية الكبارية من 8 عمادات ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83 الف ساكن ، أما المسجلين الحالين فيقدر عددهم بـ59 الفا و580 ناخبا.
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