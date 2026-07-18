هيئة السجون والإصلاح تنفي قطعيا اندلاع حريق بإحدى الوحدات السجنية

نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، اليوم السبت ، بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين.وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذه الأخبار "لا أساس لها من الصحة بتاتا"، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات، ولاسيما مولدات الكهرباء، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي.ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة.