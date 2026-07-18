جامعة منوبة والمدرسة العليا للتجارة بتونس تبرمان شراكة استراتيجية مع احد البنوك التجارية لدعم تشغيلية الطلبة والابتكار

أبرمت جامعة منوبة والمدرسة العليا للتجارة بتونس، مؤخرا، اتفاقية شراكة استراتيجية مع أحد البنوك التجارية الخاصة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة البنكية ومؤسسات التعليم العالي، ودعم إدماج الطلبة في الحياة المهنية وتشجيع الابتكار والبحث التطبيقي.ووفق معطيات وردت في بلاغ صادر عن البنك، تندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الجسور بين الوسط الأكاديمي والقطاع البنكي، من خلال توحيد جهود المؤسسات الثلاث لتطوير مبادرات مشتركة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتسهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية.وتنص الشراكة على العمل المشترك من أجل تحسين تشغيلية الطلبة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم مشاريع البحث العلمي التطبيقي، إلى جانب مساندة المبادرات ذات الأثر المجتمعي، بما يعزز مساهمة الجامعة والمؤسسة الاقتصادية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.وأكد المصدر ذاته، أنّ هذه المبادرة تعكس رؤية مشتركة بين الأطراف الموقعة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري ومرافقة الكفاءات الشابة وتعزيز التكامل بين منظومة التعليم العالي وقطاع الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل من الخرّيجين يمتلك المهارات والمعارف التي تتلاءم مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية.وتندرج هذه الاتفاقية ضمن سياسة البنك الرامية إلى توطيد علاقاته مع مؤسسات التعليم العالي وتطوير شراكات مستدامة تدعم الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة والخريجين للاندماج في سوق الشغل.