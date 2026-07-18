رودري: نهائي المونديال أمام الأرجنتين محطة مفصلية في تاريخ منتخب إسبانيا
أكد قائد المنتخب الإسباني رودري أن مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 تمثل محطة مفصلية في مسيرة المنتخب الإسباني، مشددا على ضرورة خوض المباراة بطموح وثقة من أجل التتويج باللقب العالمي.
وأوضح رودري، خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة المقررة غدا الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، أن هذه المواجهة تحمل أهمية تاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا زملاءه إلى تقديم أفضل ما لديهم في النهائي.
وأشاد قائد "لاروخا" بقوة المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب مونديال 2022، قائلا: "نحن نواجه أبطال العالم، لديهم أفضل لاعب في كل العصور، وهم قبل كل شيء منتخب عريق."
وفي المقابل، أكد رودري أن المنتخب الإسباني لن يتخلى عن هويته الكروية في المباراة النهائية، مضيفا: "علينا أن نبقى أوفياء لأسلوب لعبنا، وأن نستحوذ على الكرة، ونلعب بالشجاعة نفسها التي ميزتنا طوال البطولة."
وشدد لاعب الوسط الإسباني على أهمية الجانب الذهني في مثل هذه المباريات، معتبرا أن الرغبة الأكبر في الفوز والعزيمة القوية قد تكونان العامل الحاسم في حصد اللقب.
وردا على سؤال بشأن كيفية الحد من خطورة ليونيل ميسي، أوضح رودري أن إيقاف النجم الأرجنتيني لا يمكن أن يكون مسؤولية لاعب واحد، قائلا: "أمام لاعب عالمي مثل ميسي، يجب أن ندافع كفريق واحد."
وأوضح رودري، خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة المقررة غدا الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، أن هذه المواجهة تحمل أهمية تاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا زملاءه إلى تقديم أفضل ما لديهم في النهائي.
وأشاد قائد "لاروخا" بقوة المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب مونديال 2022، قائلا: "نحن نواجه أبطال العالم، لديهم أفضل لاعب في كل العصور، وهم قبل كل شيء منتخب عريق."
وفي المقابل، أكد رودري أن المنتخب الإسباني لن يتخلى عن هويته الكروية في المباراة النهائية، مضيفا: "علينا أن نبقى أوفياء لأسلوب لعبنا، وأن نستحوذ على الكرة، ونلعب بالشجاعة نفسها التي ميزتنا طوال البطولة."
وشدد لاعب الوسط الإسباني على أهمية الجانب الذهني في مثل هذه المباريات، معتبرا أن الرغبة الأكبر في الفوز والعزيمة القوية قد تكونان العامل الحاسم في حصد اللقب.
وردا على سؤال بشأن كيفية الحد من خطورة ليونيل ميسي، أوضح رودري أن إيقاف النجم الأرجنتيني لا يمكن أن يكون مسؤولية لاعب واحد، قائلا: "أمام لاعب عالمي مثل ميسي، يجب أن ندافع كفريق واحد."
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