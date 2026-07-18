إيميليانو مارتينيز: علينا الحفاظ على تركيزنا أمام إسبانيا من البداية إلى النهاية
أكد حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، عشية المباراة النهائية لكأس العالم 2026 أمام إسبانيا، ثقته في قدرة منتخب بلاده على التتويج، داعيا زملاءه إلى الحفاظ على أعلى درجات التركيز طوال مجريات اللقاء.
وأوضح مارتينيز، خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة المقررة غدا الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، أن الإعداد الجيد والتركيز الذهني سيكونان مفتاح النجاح في هذه المواجهة الحاسمة.
وأشار بطل العالم مع الأرجنتين في نسخة 2022 إلى أن الخبرة التي راكمها هذا الجيل في البطولات الكبرى تمثل نقطة قوة مهمة، مؤكدا أن المباريات النهائية غالبا ما تحسمها التفاصيل الصغيرة.
وقال إن على اللاعبين المحافظة على تركيزهم الكامل طوال التسعين دقيقة، والاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات التي قد تفرضها المباراة.
كما أشاد مارتينيز بروح المجموعة داخل المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، معتبرا أن الثقة المتبادلة بين اللاعبين والإطار الفني كانت من أبرز العوامل التي قادت منتخب "الألبيسيليستي" إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا.
وأكد الحارس الأرجنتيني، المعروف بتألقه في اللحظات الحاسمة وخاصة خلال ركلات الترجيح، أن دوره يقوم على العمل اليومي، ودراسة المنافس بدقة، والاستعداد للتدخل في الأوقات التي يحتاج فيها الفريق إلى الحسم.
واختتم مارتينيز تصريحاته بالتشديد على ضرورة احترام المنتخب الإسباني، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهدوء والثقة اللذين ميزا أداء المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح مارتينيز، خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة المقررة غدا الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، أن الإعداد الجيد والتركيز الذهني سيكونان مفتاح النجاح في هذه المواجهة الحاسمة.
وأشار بطل العالم مع الأرجنتين في نسخة 2022 إلى أن الخبرة التي راكمها هذا الجيل في البطولات الكبرى تمثل نقطة قوة مهمة، مؤكدا أن المباريات النهائية غالبا ما تحسمها التفاصيل الصغيرة.
وقال إن على اللاعبين المحافظة على تركيزهم الكامل طوال التسعين دقيقة، والاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات التي قد تفرضها المباراة.
كما أشاد مارتينيز بروح المجموعة داخل المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، معتبرا أن الثقة المتبادلة بين اللاعبين والإطار الفني كانت من أبرز العوامل التي قادت منتخب "الألبيسيليستي" إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا.
وأكد الحارس الأرجنتيني، المعروف بتألقه في اللحظات الحاسمة وخاصة خلال ركلات الترجيح، أن دوره يقوم على العمل اليومي، ودراسة المنافس بدقة، والاستعداد للتدخل في الأوقات التي يحتاج فيها الفريق إلى الحسم.
واختتم مارتينيز تصريحاته بالتشديد على ضرورة احترام المنتخب الإسباني، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهدوء والثقة اللذين ميزا أداء المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة.
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