إيميليانو مارتينيز: علينا الحفاظ على تركيزنا أمام إسبانيا من البداية إلى النهاية

أكد حارس المنتخب الأرجنتيني، عشية المباراة النهائية لكأس العالم 2026 أمام إسبانيا، ثقته في قدرة منتخب بلاده على التتويج، داعيا زملاءه إلى الحفاظ على أعلى درجات التركيز طوال مجريات اللقاء.وأوضح مارتينيز، خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة المقررة غدا الأحد على ملعبفي نيوجيرسي، أن الإعداد الجيد والتركيز الذهني سيكونان مفتاح النجاح في هذه المواجهة الحاسمة.وأشار بطل العالم مع الأرجنتين في نسخةإلى أن الخبرة التي راكمها هذا الجيل في البطولات الكبرى تمثل نقطة قوة مهمة، مؤكدا أن المباريات النهائية غالبا ما تحسمها التفاصيل الصغيرة.وقال إن على اللاعبين المحافظة على تركيزهم الكامل طوال التسعين دقيقة، والاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات التي قد تفرضها المباراة.كما أشاد مارتينيز بروح المجموعة داخل المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب، معتبرا أن الثقة المتبادلة بين اللاعبين والإطار الفني كانت من أبرز العوامل التي قادت منتخب "الألبيسيليستي" إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا.وأكد الحارس الأرجنتيني، المعروف بتألقه في اللحظات الحاسمة وخاصة خلال ركلات الترجيح، أن دوره يقوم على العمل اليومي، ودراسة المنافس بدقة، والاستعداد للتدخل في الأوقات التي يحتاج فيها الفريق إلى الحسم.واختتم مارتينيز تصريحاته بالتشديد على ضرورة احترام المنتخب الإسباني، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهدوء والثقة اللذين ميزا أداء المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة.